TERME DI COMANO (TN) * BILANCIO PLURIENNALE 2026–2028: «IL CDA APPROVA, OK ANCHE AL PREVISIONALE 2026»

Terme di Comano: approvati il Bilancio pluriennale 2026–2028 e il Previsionale 2026. Solidità economica, innovazione e longevità al centro delle strategie di sviluppo future.
Si è svolta oggi presso il Centro Termale l’Assemblea Consorziale Terme di Comano. durante la quale sono stati approvati il Bilancio pluriennale 2026–2028 e il Bilancio Previsionale 2026, strumenti che definiscono le linee strategiche e di sviluppo dell’Azienda per i prossimi anni.
I documenti approvati si fondano sui risultati raggiunti a partire dal 2018 e sul percorso di trasformazione avviato negli ultimi anni. La strategia adottata ha portato a un aumento del valore della produzione del 26% rispetto al 2018, con una capacità di generare flussi di cassa superiori a 1 milione di euro l’anno e un patrimonio netto che supera i 17 milioni di euro. Indicatori che delineano un’Azienda solida, efficiente e in grado di affrontare con visione le sfide future. Alla base di questi risultati vi è un insieme coerente di azioni strategiche: l’evoluzione del modello di offerta, il rafforzamento dell’organizzazione interna e una crescente integrazione con il territorio.
Elementi che hanno contribuito a costruire una gestione sostenibile e un posizionamento distintivo, capace di coniugare la tradizione termale con una visione contemporanea del benessere e della cura della persona. Determinante, in questo percorso, è stata la costante attenzione alla ricerca scientifica e all’innovazione di prodotto, che ha consolidato il ruolo delle Terme di Comano come realtà pionieristica nel settore termale. Ne è esempio lo sviluppo dei nuovi prodotti cosmetici a base di lisato batterico proprietario Lysacom Biome, riconosciuti anche a livello scientifico.
Il 2025 ha segnato ulteriori tappe rilevanti nel percorso di crescita aziendale, tra cui l’ottenimento della certificazione GST per il Grand Hotel Terme di Comano, a conferma dell’impegno verso standard elevati di qualità e sostenibilità, e la qualificazione del Parco delle Terme di Comano come luogo di Terapia Forestale, rafforzando il legame tra salute, natura e territorio. Longevità e salute preventiva: le nuove direttrici di sviluppo.
Il Bilancio pluriennale individua nuove traiettorie di crescita nei temi della longevità e della salute preventiva, ambiti nei quali le Terme di Comano possono rafforzare un posizionamento distintivo e credibile. Questo orientamento nasce anche dalla consapevolezza del graduale ridimensionamento della domanda del termalismo curativo tradizionale, che richiede una continua capacità di innovazione dei percorsi di cura e benessere. In tale contesto, l’Acqua Termale di Comano resta l’elemento identitario centrale, reinterpretato in forme più moderne, integrate e orientate al benessere di lungo periodo.
La longevità viene interpretata non come semplice “estensione della vita” , ma come qualità degli anni vissuti, attraverso un approccio integrato che unisce salute della pelle, equilibrio dell’organismo, stile di vita attivo, relazione con la natura e supporto medico-scientifico. Le Terme di Comano intendono sviluppare programmi strutturati che combinano l’efficacia terapeutica dell’Acqua Termale — supportata da oltre 90 pubblicazioni scientifiche — con protocolli dedicati alla riduzione dello stato infiammatorio, alla rigenerazione cutanea, alla gestione dello stress, miglioramento del sonno e al rafforzamento delle difese dell’organismo. In questa visione, la longevità diventa un percorso personalizzato che integra cure termali, dermocosmesi funzionale, alimentazione consapevole, movimento, contatto con la natura e consulenza specialistica.
Il contesto ambientale della Valle di Comano, insieme al Parco Termale di 14 ettari qualificato anche per la Terapia Forestale, rappresenta un elemento distintivo che consente di proporre un modello di longevità naturale, sostenibile e radicato nel territorio e unico. L’obiettivo è posizionare le Terme di Comano come punto di riferimento per chi ricerca percorsi di benessere evoluto e prevenzione attiva, capaci di generare benefici misurabili nel tempo e di accompagnare la persona in una visione di salute duratura. Gli obiettivi del triennio Tra le priorità strategiche per il prossimo triennio figurano:
• il completamento degli investimenti infrastrutturali, con la riqualificazione dell’Antica Fonte, e riqualificazione dell’area del Grand Albergo Terme e in particolare del Centro Termale, per offrire spazi innovativi e coerenti, uniti dall’esperienza dell’Acqua Termale di Comano; • il rafforzamento del posizionamento “Mondo Terme di Comano” come piattaforma di esperienze a 360°, capace di integrare aree emergenti come longevità e salute preventiva;
• l’accelerazione dello sviluppo digitale, con strumenti per una gestione integrata del cliente lungo tutta la journey, dalla comunicazione alla fidelizzazione con l’introduzione di una nuova piattaforma di ecosistema digitale integrato a partire dall’estate 2026; Governance L’Assemblea ha eletto Flavio Riccadonna, Sindaco del Comune di Bleggio Superiore, quale Presidente dell’Assemblea Consorziale, con funzioni di rappresentanza istituzionale dell’Azienda.
La nomina si inserisce nella logica di rotazione tra i Sindaci dei cinque Comuni soci, una scelta che riflette la natura consortile dell’Azienda e la volontà di garantire una rappresentanza equilibrata del territorio, valorizzando il contributo di ciascuna amministrazione locale nel percorso di sviluppo delle Terme di Comano. «Assumo questo incarico con grande responsabilità e con grande rispetto per il percorso che le Terme di Comano hanno costruito negli ultimi anni – interviene il Presidente Riccadonna – dimostrando capacità di visione e progettualità.
L’Azienda ha dimostrato di avere una visione chiara e una strategia solida, capaci di generare valore per il territorio e per tutta la comunità con risultati concreti e una strategia orientata al futuro. Il mio impegno sarà quello di accompagnare questo percorso con spirito di collaborazione e attenzione al valore che le Terme rappresentano per tutto il territorio.
Ringrazio il mio predecessore per il lavoro svolto e per le basi solide che ha contribuito a costruire.» È stata nominata Presidente del nuovo Consiglio di Amministrazione Laura Del Maffeo, professionista nel campo della consulenza amministrativa e fiscale e figura radicata nel tessuto economico locale anche grazie alle esperienze come amministratore pubblico. La sua nomina riflette la volontà di affidare la guida dell’Azienda a un profilo con solide competenze gestionali e profonda conoscenza dei contesti aziendali e regolamentari e che possa proseguire in continuità e innovazione il lavoro svolto nel quinquennio precedente. Confermata nel ruolo di Consigliere Delegato Elena Andreolli, a garanzia di continuità strategica e solidità gestionale.
Probabilmente manterrà le deleghe operative nella ricerca e innovazione, sviluppo del prodotto aziendale, attuazione del piano strategico, coordinamento dell’organizzazione aziendale, strategia, marketing e sviluppo delle reti di collaborazione. Entrano inoltre nel Consiglio Walter Ferrazza, che potrà portare un contributo in particolare sui temi e le attività riguardanti l’appalto e lo sviluppo del nuovo Centro Termale, e Oskar Schwarzer.
La presenza di Ferrazza apporta competenze nella gestione di progetti infrastrutturali complessi, mentre Schwarzer contribuisce con una visione orientata a un turismo esperienziale, sostenibile e internazionale. Un sentito ringraziamento è stato rivolto a Roberto Filippi, Presidente dell’Azienda dal 2018, per il ruolo determinante svolto nel processo di trasformazione e rilancio delle Terme di Comano. Nel corso del suo mandato, Filippi ha guidato una fase complessa e impegnativa, ponendo le basi per un cambiamento strutturale che ha rafforzato la solidità dell’Azienda e ne ha ridefinito il percorso di sviluppo.
«Sono stati dieci anni impegnativi – ha commentato Filippi – ma credo di aver contribuito a un cambiamento reale e duraturo nella storia di Comano. Oggi l’Azienda è solida e dispone di tutti gli strumenti necessari per proseguire il proprio percorso di crescita con successo». Le Terme di Comano si confermano così una realtà in evoluzione, capace di valorizzare la propria storia centenaria guardando al futuro con responsabilità, innovazione e visione strategica.
L’Azienda Consorziale Terme di Comano, di proprietà dei Comuni di Bleggio Superiore, Comano Terme, Fiavè, San Lorenzo Dorsino e Stenico, opera in tre settori. Quello sanitario, con l’ampia proposta di terapie termali a scopo curativo delle Terme di Comano, centro di riferimento italiano per la cura delle patologie della pelle.
Quello ricettivo, con i servizi di ospitalità, cura e benessere del Grand Hotel Terme di Comano, struttura quattro stelle Superior. Quello della cosmesi termale, con la linea di prodotti a base di acqua termale utilizzati per la cura e la bellezza quotidiana della pelle.