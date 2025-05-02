“GENERAZIONE TRENTO” * CONFERENZA STAMPA 2/5 – 11.30: «CON “RETE CITTADINI” IL TEMA, “BYPASS, POZZO SENZA FONDO” / I NOSTRI INTERVENTI PER LA SICUREZZA AMBIENTALE» (DIRETTA VIDEO STREAMING “OPINIONE”)

Riprese video: Maurizio Daldon
VIDEODICHIARAZIONE CLAUDIO GEAT – CANDIDATO SINDACO COMUNE DI TRENTO
(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
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QUESTA CONFERENZA STAMPA HA LO SCOPO DI
FARE IL PUNTO SUL BYPASS FERROVIARIO, DA NOI
DEFINITO: “UN POZZO SENZA FONDO”.
IN QUASI QUATTRO ANNI LA CITTÀ ED I CITTADINI DI
TRENTO SONO DIVENTATI OSTAGGI DI RETE
FERROVIARIA ITALIANA. CONSEGNATI DA
UN’AMMINISTRAZIONE COMUNALE CHE HA SEMPRE
RISPOSTO CON MENZOGNE A TUTTE LE ISTANZE DEI
VARI COMITATI.
ORA PERÒ TUTTO VIENE A GALLA
CLAMOROSAMENTE. UNA GIUNTA COMUNALE CHE
NON HA MAI SAPUTO IMPORRE CHIAREZZA SULLE
SCELTE DI RFI. SEMPRE OMISSIVA E BUGIARDA CON
I CITTADINI.
I COSTI, EVAPORATO IL PNRR, SONO SALITI DA 930
MILIONI AD UN MILIARDO E SETTECENTO MILIONI,
CON BUONA PACE DEL MINISTRO DEI TRASPORTI
CHE MINIMIZZA. CON PROMESSE CHE FA DA DUE
ANNI SEMPRE SMENTITE.
ORA SIAMO AL “REDDE RATIONEM”, DOVE TUTTO
APPARE CHIARO. IN PRIMIS L’ATTEGGIAMENTO
SUCCUBE DELLA NOSTRA AMMINISTRAZIONE
COMUNALE CHE COME DETTO, CI HA CONSEGNATO
MANI E PIEDI A RFI ED AL CONSORZIO
COSTRUTTORE.
MARTINA MARGONI EVIDENZIERÀ LE MENZOGNE
CHE IN QUASI QUATTRO ANNI CI HANNO
RACCONTATO, UNA VERA E PROPRIA TRUFFA NEI
CONFRONTI DELLA CITTÀ DI TRENTO E DEI SUOI
CITTADINI.
SPERIAMO CHE IL 4 MAGGIO I CITTADINI SI
RICORDINO DI QUESTO QUANDO VOTERANNO….
E CHE SCELGANO GENERAZIONE TRENTO.
(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
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