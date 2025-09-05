GRUPPO LUNELLI * TRENTO – “LOCANDA MARGON: «CENA A QUATTRO MANI TRA EDOARDO FUMAGALLI E TAKESHI IWAI, PER UN DIALOGO TRA ITALIA E GIAPPONE (15/9)»

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
Italia e Giappone si incontrano a Locanda Margon. Edoardo Fumagalli ospita lo chef Takeshi Iwai di IYO Group in un menu che trascende i confini puntando all’eccellenza,
Il 15 settembre, Locanda Margon, il ristorante stellato del Gruppo Lunelli immerso tra i vigneti Ferrari, alle porte di Trento, ospiterà una cena a quattro mani che vedrà protagonisti il resident chef Edoardo Fumagalli e Takeshi Iwai, travelling chef di IYO Group.
IYO Group rappresenta l’eccellenza della cucina giapponese in Italia: l’IYO Restaurant di Milano è stato infatti il primo ristorante di cucina nipponica nel nostro Paese ad aver ottenuto il prestigioso riconoscimento della stella Michelin, e si distingue per aver saputo unire al rigore orientale uno stile di ospitalità tipicamente italiano.
I due chef, sebbene con impostazioni e formazioni diverse, condividono una visione comune, come ha voluto sottolineare Edoardo Fumagalli: “Quello tra me e Takeshi sarà un incontro speciale tra due cucine, due storie, due culture gastronomiche apparentemente distanti ma unite da una sensibilità comune, fatta di precisione, equilibrio e rispetto per la materia prima”.
Sono questi, infatti, i cardini su cui poggia lo stile di cucina dello chef di Locanda Margon, che parte da una profonda conoscenza delle basi tecniche e della materia prima per poi dare respiro alla creatività, proponendo piatti caratterizzati da quella che ama definire una “semplice complessità”.
Takeshi, a sua volta, propone una cucina essenziale che spazia tra culture diverse e sublima la tradizione giapponese, ma mantenendone l’eleganza e la semplicità. Classe 1978, dopo una laurea in Economia, Takeshi, decide di assecondare la sua passione per la cucina. Nel 2007 compra un biglietto di sola andata per il nostro Paese. Nel 2020 avviene l’incontro con Claudio Liu, patron di IYO Group, e prende la guida del ristorante AALTO fino a quando, nel settembre 2024, assume il ruolo di Travelling Chef per l’intero gruppo. “Sono felice di lavorare con lo Chef Fumagalli in questa cena a quattro mani. Sarà un’occasione speciale per raccontare due mondi diversi ma uniti dalla stessa passione, per mettere in comune due percorsi, due visioni e due sensibilità e costruire insieme un menu che sappia unire armonia ed energia creativa.”
In questo dialogo culinario tra Italia e Giappone, i due chef daranno vita a un raffinato percorso gastronomico celebrato con le bollicine Ferrari, che hanno un profondo legame con il paese del Sol Levante.
La serata si aprirà, infatti, con il Ferrari Hommage, la cuvée Blanc de Blancs con oltre 40 mesi di affinamento sui lieviti realizzata per rendere omaggio al Giappone. Questo speciale Trentodoc è il brindisi ufficiale del Padiglione Italia a Expo Osaka 2025, che si è aperto ad aprile e si concluderà in ottobre.
A guidare gli ospiti attraverso il percorso enologico della cena, che prevede una selezione di etichette del Gruppo Lunelli, il Maître di Sala e Sommelier di Locanda Margon Mototsugu Hayashi, giapponese con una importante esperienza in ristoranti stellati in Italia e in Giappone, a partire da quello di Gualtiero Marchesi.
La cena si propone come vero e proprio viaggio nel gusto che rafforza il legame tra due culture apparentemente lontane ma unite dalla passione comune per l’eccellenza.
Per info e prenotazioni:
E-mail: contact@locandamargon.it
Telefono: 0461 349401
Prenotazione obbligatoria. Inizio della serata ore 20.
Il menù proposto, al costo di €170 a persona, include bollicine, vino, caffè e acqua minerale.
IYO Restaurant
Fondato a Milano nel 2007, IYO Restaurant è il primo ristorante di sushi innovativo e alta cucina giapponese contemporanea in Italia ad aver ottenuto la Stella MICHELIN, mantenuta ininterrottamente fino a oggi. Un traguardo storico che si accompagna a un primato ancora più significativo: aver fatto conoscere e amare il sushi e la cucina giapponese a Milano e nel resto del Paese. La cucina del Sol Levante rappresenta il punto di partenza da cui IYO ha costruito un’identità unica, capace di coniugare rigore orientale, accoglienza e stile tipicamente italiani. Materie prime eccellenti, tecniche raffinate e il sapere di chef esperti si incontrano in un approccio creativo che dà vita a un sushi innovativo e a una cucina giapponese contemporanea autentica, ma non tradizionale.
Locanda Margon
È il ristorante del Gruppo Lunelli, una terrazza naturale di rara bellezza immersa nei vigneti Ferrari alle porte di Trento. Edoardo Fumagalli, Executive Chef di Locanda Margon dal 2019, offre un’esperienza gastronomica che parte da solide basi tecniche e da una profonda conoscenza della materia prima, in particolare di montagna, ma si caratterizza per creatività e contemporaneità. Importante nella sua cucina il rispetto dell’ingrediente, che risulta in una “semplice complessità”.
Locanda Margon riserva agli ospiti una proposta gourmet che celebra la cucina d’autore in abbinamento alle bollicine Ferrari Trentodoc e una Bistrot caratterizzata dalla stessa filosofia di cucina, ma interpretata in modo più veloce e dinamico con piatti più semplici ma altrettanto gustosi.