SPORT * VAL DI FASSA GRANDI EVENTI: «VAL DI FASSA OSPITERÀ IL RECUPERO DELLA DISCESA DI CRANS MONTANA A MARZO: PROGRAMMA CON TRE GARE»

17.01 - sabato 7 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

La Val di Fassa pronta per il tris di Coppa. A marzo si recupera la discesa di Crans Montana.

Nemmeno il tempo di festeggiare per la perfetta riuscita della due giorni di Coppa del Mondo di Ski Cross, con una doppia vittoria azzurra, che in Val di Fassa arriva un’altra splendida notizia, peraltro già nell’aria.

Questa mattina, poco prima di mezzogiorno, il direttore generale della Coppa del Mondo Femminile di sci alpino Peter Gerdol sul sito www.fis-ski.com ha ufficializzato il recupero della discesa libera rinviata a Crans Montana lo scorso week-end sulla pista La VolatA nella Ski Area San Pellegrino, dove peraltro erano già in programma una discesa e un superG.

Il nuovo programma dell’evento prevede dunque mercoledì 4 e giovedì 5 marzo le prove della discesa libera, venerdì 6 marzo la discesa di recupero, sabato 7 marzo l’altra discesa e domenica gran chiusura con il superG. Tutte competizioni al femminile.

Per la Val di Fassa dunque arriva un’altra stimolante sfida in un fine settimana che potrà sfoggiare ben tre gare e che vedrà la valle ladina trentina impegnata per la terza volta nell’organizzazione di un evento del massimo circuito di sci alpino, dopo le esperienze del 2021 e del 2024, quando furono le abbondanti nevicate a vincere su tutto.

Senza dimenticare che nel curriculum della Val di Fassa Grandi Eventi e della triade composta da Ski Team Fassa, Us Monti Pallidi e FassActive, ci sono ben oltre 30 gare di Coppa Europa, le Universiadi 2013 e i Campionati Mondiali Junior del 2019.

Il Comitato organizzatore è comunque pronto, come precisa il segretario generale della Val di Fassa Grandi Eventi Cristoforo Debertol: «Nell’ispezione Fis dello scorso luglio Gerdol ci aveva comunicato che la Val di Fassa poteva essere sede di recuperi e dopo quanto è successo a Crans Montana era prevedibile ricevere questa comunicazione.

Il nostro evento non è inserito stabilmente nel calendario della Coppa del Mondo, ma come avvenuto nel 2021 e 2024 quando veniamo chiamati in causa ci impegniamo sempre al massimo, grazie ad un team di lavoro di professionisti e siamo pronti per un giorno ulteriore di competizioni, che è soprattutto di grande stimolo».

Criticità? «Se il meteo non fa le bizze – prosegue Debertol – non vediamo alcun problema. La pista La VolatA è già in ottime condizioni di innevamento e fra un paio di giorni, grazie al lavoro del direttore di gara Mattia Giongo e dei tecnici della Ski Area San Pellegrino, inizierà la fase si preparazione e messa in sicurezza del tracciato.

Un giorno in più di gara rappresenta una straordinaria opportunità, perché ci consente di incrementare la visibilità. Quindi non ci resta che metterci subito al lavoro».

La tre giorni (cinque comprese le prove) di competizioni della Val di Fassa arriverà dopo i Giochi Olimpici di Milano Cortina, che sono iniziati nel migliore dei mondi, e dopo il fine settimana di Coppa del Mondo di Soldeu.

Nel 2021, nel superG di chiusura sulla pista La VolatA, vinse proprio l’azzurra Federica Brignone, su un tracciato amico per i colori azzurri, visto che è fra gli otto inseriti nel progetto “Piste Azzurre” che vede la Val di Fassa training delle nazionali di sci alpino addirittura dal 2026.

Per il ritorno della Coppa del Mondo femminile di sci alpino, la pista La VolatA subirà alcune modifiche in chiave sicurezza e accessibilità. Come richiesto dal direttore generale della Coppa del Mondo Peter Gerdol verrà riproposta la tipologia di lavorazione del manto nevoso e della barratura realizzata nel 2024, quindi verranno create delle deformazioni, con nuovi salti e tracciature diverse con l’intento di rallentare la velocità delle atlete in alcuni punti.

Saranno inoltre elevate le due partenze a quota 2.510 metri, appena fuori dalla Funivia, per la discesa libera mentre lo start del superG sarà posto a 2.480 metri, con relative opzioni di riserva.

Per quanto riguarda la zona arrivo a settembre sono iniziati i lavori di ampliamento delle zone parcheggi e arrivo per migliorare la logistica e i servizi. Inoltre il direttore di gara Mattia Giongo con il suo staff sta ultimando un approfondito piano di emergenza, che prevede modalità di intervento sia in pista sia per quanto riguarda la viabilità in base alle condizioni meteo.

Il nuovo programma:

Mercoledì 4 marzo: Prove discesa libera

Giovedì 5 marzo: Prove discesa libera

Venerdì 6 marzo: Discesa libera

Sabato 7 marzo: Discesa libera

Domenica 8 marzo: SuperG