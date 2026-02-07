Popular tags:
REGIONE LOMBARDIA * : «OLIMPIADI 2026, ORO PER FRANCESCA LOLLOBRIDIGA. FONTANA: STRAORDINARIA VITTORIA SULL’ANELLO DI MILANO, A CORONAMENTO DI UNA GRANDE CARRIERA»

19.00 - sabato 7 febbraio 2026

///

ORO PER FRANCESCA LOLLOBRIGIDA. FONTANA: STRAORDINARIA VITTORIA SULL’ANELLO DI MILANO, A CORONAMENTO DI UNA GRANDE CARRIERA

“Francesca Lollobrigida conquista una vittoria incredibile con il nuovo record olimpico nel pattinaggio di velocità, 3000 metri.

Un trionfo splendido, a coronamento di una grande carriera, ottenuto sull’anello del ghiaccio di Milano, in Fiera, in Lombardia.

Una dimostrazione di classe, forza, tenacia.

Nel giorno del suo compleanno, il regalo lo ha fatto lei a tutti noi.

Auguri Francesca!”, così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commenta il primo oro della squadra azzurra alle Olimpiadi Milano Cortina 2026.

