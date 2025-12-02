M5S – MOVIMENTO 5 STELLE * PARLAMENTO: «UCRAINA, SILVESTRI (M5S): GOVERNO ITALIANO TRA QUELLI CHE SI METTONO DI TRAVERSO ALLA PACE»

12.01 - martedì 2 dicembre 2025

“Ricordo che Giorgia Meloni era tra i leader europei che diceva ‘non è ancora il caso di parlare con Putin’. Poi è arrivato Trump e ci ha parlato. E allora mi chiedo: perché non poteva farlo un leader europeo? La verità è che il governo italiano è tra quelli che si mette di traverso al raggiungimento della pace e continua a sbagliare con il continuo invio di armi.

Tra l’altro aggiungo che siamo l’unico Paese al mondo che ha il segreto sulle armi inviate a Kiev. Da noi evidentemente ci sono cittadini di serie B che non hanno diritto a sapere cosa manda il nostro Paese con i soldi delle proprie tasse”.

Così ad Agorà, su Rai Tre, Francesco Silvestri, deputato M5S.