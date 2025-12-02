M5S – MOVIMENTO 5 STELLE * PARLAMENTO: «PONTE STRETTO, DAMANTE (M5S): TUTTO DA RIFARE SIAMO AL RIDICOLO»

11.20 - martedì 2 dicembre 2025

“Ponte sullo Stretto? Tutto da rifare madama la Marchesa. Alla fine, Salvini e il governo si sono arresi all’evidenza: il Ponte non rispetta nessun criterio, né dal punto di vista ambientale né progettuale, tantomeno in materia di vincoli Ue”, è quanto afferma in una nota la senatrice M5S Ketty Damante segretaria in commissione Bilancio di Palazzo Madama.

“Nella riunione che si è tenuta ieri a Palazzo Chigi – aggiunge – l’esecutivo ha dovuto prendere atto della follia di un’opera infrastrutturale che serve solo a Salvini e alla Lega e che tiene ferme risorse per quasi 14 miliardi, come quelle del Fondo sviluppo e coesione”.

“Da rifare la delibera Cipess, nessuna inaugurazione né a gennaio, né la prossima estate. E – prosegue- sullo sfondo il rischio di incorrere in una infrazione europea per non aver rifatto la gara ma aver utilizzato, invece, un progetto del 2003. Una storia infinita che penalizzerà solo il Mezzogiorno che attende da decenni infrastrutture e servizi efficienti e soprattutto necessari”.

“A questo punto si restituiscano i fondi Fsc che sono stati letteralmente scippati al Sud per dar corso alle manie di grandezza di Salvini e che non sono stati capaci di spendere. Quelle risorse servono per investimenti davvero utili per le zone più fragili e con forti disuguaglianze del Paese”, conclude.