LEGA * SENATO: «SCONTRI TORINO, MURELLI (LEGA):  REGOLE FERREE CONTRO I VIOLENTI. LEGA IN PIAZZA PER PACCHETTO SICUREZZA»

15.00 - domenica 1 febbraio 2026

Roma, 1 feb. – “Gli scontri di Torino impongono regole ferree. Quello che abbiamo visto non è protesta, è violenza organizzata. La risposta deve essere ferma e non si può né minimizzare né lontanamente giustificare questi comportamenti, altrimenti ci si deve assumere la responsabilità di esserne complici. Come Lega saremo nelle piazze per il nuovo pacchetto sicurezza che tuteli i cittadini e le Forze dell’ordine, e che preveda una cauzione per chi organizza le manifestazioni. Alle Forze dell’ordine ieri aggredite va tutta la nostra solidarietà”.
Lo dichiara la senatrice della Lega Elena Murelli.

