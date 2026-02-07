LEGA * CAMERA: «TRENI: TOCCALINI (LEGA), GRAVISSIMI ATTI DI SABOTAGGIO RICORDANO TERRORISMO ANNI ’70»

14.30 - sabato 7 febbraio 2026

Treni: Toccalini (Lega), gravissimi atti di sabotaggio ricordano terrorismo anni ‘70Roma, 7 feb. – “Proprio all’avvio delle Olimpiadi di Milano-Cortina, si sospettano gravissimi atti di sabotaggio: cavi tranciati e deviati o incendiati sulla linea AV Bologna-Venezia, un ordigno rudimentale sulla Bologna-Padova e un incendio vicino a Pesaro. La matrice sarebbe anarchica-antagonista con l’intento di colpire infrastrutture strategiche e creare caos. È gravissimo che vengano messi in atto episodi che ricordano molto il terrorismo degli anni ’70. Hanno ridicolizzato Nordio e quanti hanno parlato di terrorismo sui fatti di Torino ed evocato le Br, ma non si può e non si deve minimizzare”. Così il deputato della Lega Luca Toccalini.Ufficio Stampa Lega Camera