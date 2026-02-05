GUARDIA DI FINANZA * «SEQUESTRO DA 1,3 MILA EURO CONTRO GLI AFFILIATI DELLA ‘NDRANGHETA, COLPITO IL GRUPPO CRIMINALE DI REGGIO CALABRIA»

07.01 - giovedì 5 febbraio 2026
**SEQUESTRO PATRIMONIALE PER CIRCA 1 MILIONE E 300 MILA EURO NEI CONFRONTI DI DUE SOGGETTI APPARTENENTI ALLA ‘NDRANGHETA REGGINA**
La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Reggio Calabria ha eseguito un sequestro patrimoniale per un valore di circa 1 milione e 300 mila euro nei confronti di due soggetti appartenenti alla ‘ndrangheta reggina.
L’operazione rientra nell’ambito delle attività di contrasto ai patrimoni illeciti delle organizzazioni criminali operanti sul territorio.
Per ulteriori dettagli è disponibile il comunicato stampa completo sul portale SalaStampa della Guardia di Finanza.
