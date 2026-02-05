Popular tags:
Popular tags:
Popular tags:
News immediate,
non mediate!
Categoria news:
OPINIONMIX

GUARDIA DI FINANZA * «SEQUESTRO DA 1,3 MILA EURO CONTRO GLI AFFILIATI DELLA ‘NDRANGHETA, COLPITO IL GRUPPO CRIMINALE DI REGGIO CALABRIA»

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
07.01 - giovedì 5 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///

**SEQUESTRO PATRIMONIALE PER CIRCA 1 MILIONE E 300 MILA EURO NEI CONFRONTI DI DUE SOGGETTI APPARTENENTI ALLA ‘NDRANGHETA REGGINA**

La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Reggio Calabria ha eseguito un sequestro patrimoniale per un valore di circa 1 milione e 300 mila euro nei confronti di due soggetti appartenenti alla ‘ndrangheta reggina.

L’operazione rientra nell’ambito delle attività di contrasto ai patrimoni illeciti delle organizzazioni criminali operanti sul territorio.

Per ulteriori dettagli è disponibile il comunicato stampa completo sul portale SalaStampa della Guardia di Finanza.

Categoria news:
OPINIONMIX

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.