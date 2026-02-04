Popular tags:
FI – FORZA ITALIA * CAMERA: «GOVERNO: NEVI (FI), “MENO TASSE, PIÙ SICUREZZA E RIFORME PER DARE RISPOSTE AI CITTADINI”»

11.40 - mercoledì 4 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
Governo: Nevi (FI), “Meno tasse, più sicurezza e riforme per dare risposte ai cittadini”

«Il dibattito politico deve tornare a concentrarsi sui problemi reali del Paese e sulle risposte concrete da dare ai cittadini. Economia, sicurezza e giustizia sono le vere priorità su cui misurare l’azione di un governo». Lo ha dichiarato Raffaele Nevi, Portavoce nazionale di Forza Italia, ospite della trasmissione Di martedì. «La differenza, però, è che questo è l’unico governo che negli ultimi anni ha iniziato a ridurre davvero le tasse in modo strutturale. Prima intervenendo sui redditi più bassi, poi su quelli medi, stabilizzando il taglio del cuneo fiscale e avviando una riforma dell’Irpef che va nella direzione giusta. È un percorso che richiede tempo, ma che è stato finalmente avviato. Sul tema della sicurezza emerge una contraddizione evidente: si chiede più tutela per i cittadini, ma l’opposizione contesta sistematicamente ogni norma che va proprio nella direzione di garantire più sicurezza e più protezione alle forze dell’ordine. Non si può invocare più sicurezza e poi opporsi a ogni intervento che la renda possibile. Anche sul referendum sulla giustizia è evidente il rischio di trasformare uno strumento di riforma in un voto politico contro il governo. Ma la giustizia non è un regolamento di conti: è una riforma necessaria per rendere il sistema più equilibrato, più efficiente e più giusto per i cittadini. Forza Italia continuerà a lavorare con serietà su tre priorità chiare: riduzione delle tasse, più sicurezza e riforme strutturali. È su questi risultati concreti che il governo deve essere giudicato, non su slogan o contrapposizioni ideologiche».

