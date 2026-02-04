FDI – FRATELLI D’ITALIA: «SALERNO, VIETRI (FDI) A PIANTEDOSI: “SOSPETTE DIMISSIONI SINDACO, SI VALUTI ISPEZIONE. POSSIBILE CONDIZIONAMENTO ESTERNO”»

15.01 - mercoledì 4 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

“Quanto accaduto al Comune di Salerno è politicamente gravissimo e non può essere ignorato. Le dimissioni improvvise del sindaco Vincenzo Napoli, a meno di un anno dalla naturale scadenza del mandato, sollevano seri dubbi sulla libertà della sua scelta”.

Lo dichiara il deputato Imma Vietri, commissario provinciale di Fratelli d’Italia a Salerno, che ha presentato un’interrogazione parlamentare al Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.

“Non possiamo chiudere gli occhi davanti a un quadro inquietante: Napoli era vicesindaco nella giunta di Vincenzo De Luca tra il 2015 e il 2016, e le indiscrezioni riportate dagli organi di stampa segnalano che il suo passo indietro potrebbe preparare il terreno per un nuovo ritorno di De Luca a Salerno. Le stesse dichiarazioni social dell’ex presidente della Regione Campania – “a Salerno la ricreazione è finita” – confermano che l’ipotesi di un’imminente discesa in campo è concreta.

E – sottolinea Vietri – di fronte a possibili pressioni esterne e a logiche di potere che interferiscono con il libero esercizio della funzione amministrativa, non si può restare in silenzio.

Per questo – annuncia Vietri – ho depositato un’interrogazione parlamentare al Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, per chiedere se e quali iniziative di competenza intenda intraprendere per verificare le reali motivazioni delle dimissioni del sindaco di Salerno, valutando anche un’iniziativa di natura ispettiva necessaria per accertare eventuali condizionamenti esterni.

Tenendo conto anche di quanto sancito dall’art.143 del TUEL, ossia che costituiscono causa di scioglimento dei Consigli Comunali “forme di condizionamento degli stessi, tali da determinare un’alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi e da compromettere il buon andamento o l’imparzialità delle amministrazioni comunali e provinciali”.

Per l’onorevole Vietri “Salerno non può essere trattata come una proprietà personale. E quanto sta accadendo al Comune mortifica le istituzioni, calpesta la volontà popolare e dimostra, ancora una volta, che per De Luca la gestione del potere viene prima di tutto, anche degli interessi dei salernitani”.