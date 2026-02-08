Popular tags:
FDI – FRATELLI D’ITALIA * CAMERA: «MILANO-CORTINA, LANCELLOTTA (FDI): CRIMINALI ANTI ITALIA VANNO FERMATI»

14.45 - domenica 8 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///

“Mentre tutta l’Italia festeggiava la prima medaglia d’oro conquistata dalla nostra Nazione alle Olimpiadi, i soliti criminali ammantati dalla veste di manifestanti hanno colto l’occasione per devastare Milano offrendo uno spettacolo vergognoso.

Chi parla ancora di legittimo diritto di manifestare dissenso è corresponsabile di questa vergogna che è arrivato il momento di fermare. Basta ambiguità. Arrivi condanna ferma da parte di tutti”.

Così il deputato di Fratelli d’Italia Elisabetta Lancellotta, Consigliere Nazionale del CONI.

Categoria news:
OPINIONMIX

