FDI – FRATELLI D’ITALIA * CAMERA: «ASKATASUNA. ALMICI (FDI): DA MAGISTRATURA PROVVEDIMENTI INCOMPRENSIBILI, SEGNALE SBAGLIATO»

17.15 - mercoledì 4 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione)

“La scarcerazione dei soggetti arrestati per le violenze di Torino, compresa l’aggressione a un poliziotto in servizio di ordine pubblico, è un fatto gravissimo. Nel pieno rispetto dell’autonomia della magistratura, non si può far finta di nulla di fronte a decisioni che trasmettono un messaggio sbagliato: chi aggredisce un rappresentante dello Stato rischia conseguenze minime. È un segnale che indebolisce la legalità e mortifica il lavoro delle Forze dell’Ordine. Lo denunciano da giorni gli stessi operatori di polizia. Il SAP lo ha detto con chiarezza: così si alimenta un senso di impunità che legittima violenze, devastazioni e aggressioni contro chi garantisce la sicurezza di tutti.

Quanto accaduto a Torino non è stato un episodio isolato né frutto di ingenuità. È stata violenza organizzata, esercitata contro lo Stato e contro le sue istituzioni. Davanti a questi fatti, servono fermezza e coerenza, non indulgenza. Difendere chi indossa una divisa significa difendere la legalità. Ogni decisione che appare indulgente nei confronti dei violenti espone gli agenti a nuovi rischi e indebolisce l’azione di prevenzione.

Lo Stato deve dare un segnale chiaro: chi colpisce un poliziotto non colpisce un individuo, ma la Repubblica. E la Repubblica non può permettersi di arretrare”.