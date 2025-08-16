POLIZIA STRADALE – TRENTO * AUTOSTRADA A22: «IL PADRE DIMENTICA DUE FIGLIE MINORI ALL’AREA SERVIZIO PAGANELLA EST, RESTITUITE AL GENITORE»

17.31 - sabato 16 agosto 2025

Nel pomeriggio del 12 agosto 2025, su segnalazione di personale addetto all’Area di Servizio Paganella Est, una pattuglia della Polizia Stradale della Sottosezione di Trento ha verificato la presenza di due bambine in apparente stato di abbandono che si aggiravano spaesate nei locali ristoro.

Le due minori, sorelle, sono state ritrovate dagli Agenti in buono stato di salute e nonostante non parlassero la lingua italiana le stesse sono riuscite a fornire il numero telefonico del padre. Dalle informazioni raccolte dalle due bambine si è compreso che le minori erano in viaggio col padre verso il confine di Stato.

È risultato che il padre, prontamente contattato telefonicamente, mentre era ripartito non si era accorto dell’assenza in auto delle due figlie convinto che le stesse stessero dormendo sui sedili posteriori dell’auto.

Immediatamente l’uomo ha invertito la rotta per ritornare verso l’area di servizio. Nel frattempo era contattata la madre. Nell’attendere l’arrivo, le due minori, sono apparse serene, e sono state intrattenute con attività ludiche.

Sono state informate rispettivamente per competenza la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Trento e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento.

Le minori sono state riaffidate ai genitori.