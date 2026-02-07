FUNIVIA CIAMPAC E CONTRIN * “DIETRO LE QUINTE DELLO SCI“: «L’INIZIATIVA CHE ACCOMPAGNA OSPITI E CURIOSI ALLA SCOPERTA DEI SEGRETI DELLE PISTE PERFETTE (10/2 -14.30)»

10.29 - sabato 7 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

////

C’è un momento speciale, in montagna, che pochi riescono a vedere: quello che precede la prima traccia sulla neve. Al Ciampac, l’area sciistica raggiungibile in telecabina da Alba di Canazei, questo momento diventa un’esperienza da vivere in prima persona grazie a Dietro le quinte dello sci, l’iniziativa che accompagna ospiti e curiosi alla scoperta dei segreti delle piste perfette.

Un appuntamento pensato per chi ama la montagna e vuole conoscerla più a fondo, seguendo il lavoro silenzioso e fondamentale dei professionisti della neve.

Il prossimo incontro è in programma martedì 10 febbraio, a partire dalle ore 14.30. Insieme agli addetti delle piste, i partecipanti potranno scoprire come nasce una giornata di sci: dall’innevamento programmato alla preparazione dei tracciati, fino a salire a bordo di un gatto delle nevi per visitarne la cabina di comando e conoscere meglio il mondo della sicurezza in pista e la prevenzione valanghe.

Un vero e proprio viaggio che si conclude nel modo migliore: un aperitivo al tramonto al Rifugio Crepa Neigra, affacciato su uno dei panorami più suggestivi delle Dolomiti, con il gruppo del Sella e il Piz Boè che si accendono di luce rosata. Al termine dell’esperienza, della durata di circa due ore, rientro a valle in telecabina o sci ai piedi, prima della chiusura delle piste.

L’attività, disponibile anche in lingua inglese, ha un costo di 15 euro ed è consigliata a partire dagli 8 anni di età. Informazioni e prenotazioni sono disponibili sulla pagina dedicata del sito www.ciampac.it.

A disposizione degli ospiti della skiarea anche piste panoramiche e attività alternative allo sci alpino, come il percorso con le ciaspole in quota, accompagnati da guida alpina ogni mercoledì e venerdì, e il Ciampark, l’area gioco sulla neve con anche una divertente pista di tubing per i più piccoli, oltre ai rifugi che propongono il meglio della tradizione.