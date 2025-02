CORTE CONTE – TRENTO * INAUGURAZIONE ANNO GIUDIZIARIO 2025: «ATTIVITÀ 2024, RECUPERATI “PER CASSA” 628 MILA EURO» (PDF RELAZIONE)

08.34 - martedì 25 febbraio 2025

Oggi alle ore 10, presso il Salone di rappresentanza di Palazzo Geremia – con apprezzato spirito istituzionale messa a disposizione dal Comune di Trento – si terrà la cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario alla presenza delle autorità locali.

Nella sua relazione, pubblicata sul sito www.corteconti.it, il Procuratore regionale Gianluca Albo, dopo una breve riflessione sui progetti di riforma in corso, ha illustrato l’attività svolta dalla Procura della Corte dei conti trentina.

Ha, quindi, sottolineato come nel 2024 non solo siano state superate le criticità segnalate nella relazione dello scorso anno sul deficit di denunce di danno erariale, ma si sia registrata una interazione positiva con i vertici provinciali.

La Provincia autonoma di Trento nel 2024 ha, infatti, adottato puntuali “Indicazioni operative per la segnalazione e la denuncia di danno erariale” in aderenza alla nota interpretativa sull’obbligo di denuncia emanata dal Procuratore regionale il 9.2.2022 e ha, altresì, recepito su un piano normativo le indicazioni di moral suasion della Procura regionale.

In particolare, con due norme contenute nel testo della finanziaria provinciale – la legge provinciale 30 dicembre 2024, n. 13 – è stata razionalizzata la disciplina dei rimborsi delle spese legali ai dipendenti provinciali ed è stata definita una procedura di rendiconto sulle imposte di soggiorno riscosse da Trentino Riscossioni S.p.A. per consentire un effettivo controllo dei dati di riscossione da parte della Procura della Corte dei conti nonché della Provincia di Trento, quest’ultima tenuta alla presentazione di un autonomo conto giudiziale sulle somme che le strutture ricettive versano alla Provincia di Trento per il tramite di Trentino Riscossioni S.p.A.

Tra le azioni a tutela dell’Erario intraprese nel 2024 meritano un cenno le citazioni a giudizio:

– di 14 amministratori provinciali e regionali per un ingente danno derivante dalla violazione dell’obbligo legale di congruità (art. 192, comma 2, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50) nell’affidamento in house da parte della Regione Trentino A.A./S. dei servizi di informatizzazione del catasto e del libro fondiario;

– di un responsabile del servizio economico finanziario di un comune che si accreditava sul proprio stipendio somme destinate al trattamento di fine rapporto;

– di un sindaco e degli amministratori di un comune che, senza alcuna valutazione di congruità, affidavano la realizzazione di un murales di modeste dimensioni a un artista tedesco poco noto;

– di un amministratore che dichiarando falsamente di non versare in conflitto di interessi votava la variante al piano regolatore comunale con maggiori costi sofferti dall’ente per ripetere e regolarizzare la procedura amministrativa;

– di un messo notificatore e del responsabile del Servizio per un grave vizio di notifica di un avviso di accertamento, con conseguente perdita del credito erariale tributario di rilevante importo;

– dei componenti di una commissione di concorso per la posizione di dirigente di struttura complessa della APSS, responsabili del risarcimento riconosciuto in sede civile al candidato che aveva lamentato la violazione dei criteri per la valutazione dei curricula dei partecipanti.

Di seguito si riportano i dati di sintesi dell’attività svolta nel 2024.

Il 1° gennaio 2024 erano pendenti 646 istruttorie, scese a 438 il 31.12.2024, dopo averne archiviate 276 e limitato l’apertura delle nuove istruttorie a 170 fascicoli.

Nel 2024 sono pervenute 302 denunce di danno e sono stati depositati:

– 17 inviti a dedurre nei confronti di 47 soggetti per un importo contestato, complessivamente pari a € 694.250,77;

– 15 atti di citazione e un atto di riassunzione per un valore ponderato di € 17.687.037,62 nei confronti di 59 soggetti per un importo complessivo di € 6.167.632,75;

– 4 pareri su richiesta di rito abbreviato;

– 2 pareri per rito monitorio;

– 22 relazioni di discarico esaminate, relative a 31 conti giudiziali;

– 94 ricorsi per resa di conto;

– 26 solleciti alle amministrazioni per depositare i conti giudiziali relativi gli anni 2020, 2021 e 2022 cui è seguito il deposito di 20 conti giudiziali;

– 5 atti di appello per complessivi € 925.509,03.

Nel 2024 sono stati, inoltre, recuperati “per cassa” € 628.050,10:

– 32.168,11 € in totale, in fase istruttoria;

– 554.058,56 € nella fase di esecuzione delle sentenze di condanna;

– 28.420,53 € a seguito della definizione delle vertenze con rito abbreviato;

– 13.402,90 € a seguito di adesione dei convenuti a rito monitorio.