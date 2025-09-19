COMUNE DI BOLZANO * “MARE AMARO“: «LA COMPAGNIA CONTRO TEMPO TEATRO PORTA SUL PALCO LO SPETTACOLO “I MALAVOGLIA”, DI GIOVANNI VERGA (24/9)»

11.02 - venerdì 19 settembre 2025

Mercoledì 24 settembre alle 21.00 la compagnia Contro Tempo Teatro porta sul palco lo spettacolo tratto da “I Malavoglia” di Giovanni Verga.

Mercoledì 24 settembre alle ore 21:00 in piazza Don Rauzi, seconda serata della rassegna teatrale promossa dal Quartiere Europa Novacella.

In cartellone “Mare Amaro”, portato in scena dalla compagnia Contro Tempo Teatro di Bolzano.

Lo spettacolo, tratto da “I Malavoglia” di Giovanni Verga, vede come protagoniste due attrici che ridanno vita ai personaggi de “I Malavoglia”, tra realismo e simbolismo, in uno spettacolo che unisce parola, corpo, suono e oggetti di scena per raccontare il destino implacabile di una famiglia in lotta con la vita e il mare.

Lo spettacolo è a ingresso libero in lingua italiana.

In caso di maltempo l’evento si terrà presso la Sala Europa in Via del Ronco 11.