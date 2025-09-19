Popular tags:
Popular tags:
Popular tags:
News immediate,
non mediate!
Categoria news:
OPINIONEWS TN-AA

COMUNE DI BOLZANO * “MARE AMARO“: «LA COMPAGNIA CONTRO TEMPO TEATRO PORTA SUL PALCO LO SPETTACOLO “I MALAVOGLIA”, DI GIOVANNI VERGA (24/9)»

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
11.02 - venerdì 19 settembre 2025

Mercoledì 24 settembre alle 21.00 la compagnia Contro Tempo Teatro porta sul palco lo spettacolo tratto da “I Malavoglia” di Giovanni Verga.

Mercoledì 24 settembre alle ore 21:00 in piazza Don Rauzi, seconda serata della rassegna teatrale promossa dal Quartiere Europa Novacella.

In cartellone “Mare Amaro”, portato in scena dalla compagnia Contro Tempo Teatro di Bolzano.

Lo spettacolo, tratto da “I Malavoglia” di Giovanni Verga, vede come protagoniste due attrici che ridanno vita ai personaggi de “I Malavoglia”, tra realismo e simbolismo, in uno spettacolo che unisce parola, corpo, suono e oggetti di scena per raccontare il destino implacabile di una famiglia in lotta con la vita e il mare.

Lo spettacolo è a ingresso libero in lingua italiana.

In caso di maltempo l’evento si terrà presso la Sala Europa in Via del Ronco 11.

Categoria news:
OPINIONEWS TN-AA

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.