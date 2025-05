AUTOMOBILE CLUB TRENTO * RINNOVO ORGANI SOCIALI: «DALMERI PRESIDENTE / MALOSSINI VICE / ANSALDI – DE LAURENTIS – GHEZZI CONSIGLIERI»

07.50 - venerdì 9 maggio 2025

Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

L’Assemblea dei Soci dell’Automobile Club Trento ha eletto i nuovi organi sociali dell’Ente per il quadriennio 2025-2029 e il nuovo Consiglio direttivo ha confermato Presidente il dott. Fiorenzo Dalmeri, già alla guida dell’Amministrazione nel precedente mandato. Una decisione che riconferma la fiducia nella sua leadership e nella visione che ha saputo imprimere all’Automobile Club in una fase di grande evoluzione.

Il nuovo Consiglio direttivo risulta così composto:

• dott. Fiorenzo Dalmeri – Presidente

• comm. Guido Malossini – Vice Presidente

• dott.ssa Sofia Ansaldi – Consigliera

• sig. Roberto De Laurentis – Consigliere

• sig. Giuseppe Ghezzi – Consigliere

Per la prima volta in cento anni di storia dell’Ente entra a far parte del Consiglio direttivo una donna, la giovane Sofia Ansaldi: una novità che segna un momento storico e significativo per il Sodalizio, simbolo di una crescente attenzione alla rappresentanza femminile, all’equilibrio e alla valorizzazione delle competenze in una prospettiva moderna ed inclusiva. L’Automobile Club Trento, fondato nel 1925, conferma così il proprio impegno come attore centrale della mobilità trentina, pronto a interpretare le sfide del presente e del futuro.

“È per me un grande onore essere stato riconfermato alla guida dell’Automobile Club Trento – ha dichiarato il Presidente Dalmeri – e desidero esprimere il mio più sentito ringraziamento ai Soci e a tutto il Consiglio per la fiducia. Siamo consapevoli del valore delle sfide che ci attendono, ma anche delle opportunità straordinarie che possiamo cogliere insieme”.

Il nuovo Consiglio si insedia dopo un periodo intenso e ricco di risultati, che vede l’Automobile Club Trento, nel prossimo settembre, celebrare i 100 anni dalla sua fondazione ed inaugurare la nuova sede in corso di ultimazione nel complesso di via Lunelli 2-4: moderna, funzionale e aperta alla cittadinanza, un punto di riferimento non solo amministrativo, ma anche simbolico, per una nuova idea di mobilità e di servizio al territorio.

Con il nuovo mandato, l’Ente si prepara a lavorare lungo cinque assi prioritari:

• innovazione tecnologica e sostenibilità ambientale nella mobilità;

• sicurezza stradale e prevenzione;

• rapporto attivo con i Soci e le comunità locali;

• valorizzazione del capitale umano e della rete delle Delegazioni ACI in Trentino;

• comunicazione, trasparenza e apertura istituzionale.

“Lavoreremo in squadra – conclude Dalmeri – con l’obiettivo di costruire un Automobile Club sempre più vicino ai cittadini, attento ai cambiamenti e capace di coniugare tradizione e innovazione. Il rinnovato Consiglio è espressione di competenza, esperienza e visione: insieme faremo crescere ancora di più questa realtà con concretezza, spirito di servizio e passione civile, valorizzando il contributo prezioso delle Delegazioni territoriali, che rappresentano un ponte fondamentale tra l’Ente e le comunità locali.”

L’Automobile Club Trento, fondato nel 1925, conferma così il proprio impegno come attore centrale della mobilità trentina, pronto a interpretare le sfide del presente e del futuro.