APT ALPE CIMBRA (TN) * PIEGADAY: «ULTIMO APPUNTAMENTO DELLA STAGIONE, IL 12 FEBBRAIO FOLGARIA CAPITALE DEL CARVING»

Il Rossignol Piegacontest 2026 entra nella fase finale con il quarto e ultimo periodo di gioco, dedicato alle Pieghe di Febbraio. Dal 8 al 18 febbraio sarà possibile partecipare al concorso e concorrere ai premi Rossignol pubblicando sui social network il video della propria piega.

Il periodo conclusivo del contest prevede anche l’ultimo appuntamento in pista della stagione: il PIEGADAY di Folgaria, in programma giovedì 12 febbraio 2026 all’Alpe Cimbra, sulla pista Salizzona in località Fondo Grande. Un evento aperto a tutti gli appassionati, pensato per raccogliere le migliori pieghe dell’inverno e offrire a chiunque la possibilità di partecipare al contest con un video di qualità professionale.

Cos’è il PIEGADAY

In ognuno dei quattro periodi del Rossignol Piegacontest viene organizzato un PIEGADAY: una giornata speciale in cui un videomaker Neveitalia è presente in pista per realizzare gratuitamente il video della piega dei partecipanti, rendendolo disponibile entro la fine della giornata per la pubblicazione sui social network.

Quattro i PIEGADAY della stagione, uno per ciascun periodo e in una regione diversa:

• 15 dicembre a Bardonecchia (Piemonte)

• 28 dicembre a Pila (Valle d’Aosta)

• 20 gennaio ai Piani di Bobbio (Lombardia)

• 12 febbraio all’Alpe Cimbra – Folgaria (Trentino)

Non è richiesta alcuna prenotazione né quota di partecipazione: è sufficiente presentarsi nel punto di ritrovo indicato, disegnare le proprie curve e lasciare che la videocamera faccia il resto.

Tutti i partecipanti che pubblicheranno il video entro la chiusura degli impianti riceveranno in omaggio il gadget ufficiale Neveitalia della stagione: l’esclusivo apribottiglie magnetico in legno di bambù, ideale da appendere al frigorifero o da portare con sé in baita.

La consegna dei gadget è prevista nel tardo pomeriggio in località Fondo Grande, presso uno dei locali della zona riconoscibile dalla presenza all’esterno delle bandiere Neveitalia.

Come partecipare al Rossignol Piegacontest 2026

Il PIEGADAY rappresenta il modo più semplice per entrare in gara, ma è possibile partecipare anche caricando un proprio video. Le modalità ufficiali sono le seguenti:

• realizza il video della tua piega:

o facendoti riprendere da un videomaker Neveitalia durante il PIEGADAY

o oppure utilizzando un tuo video personale

• pubblica il video sul social network che preferisci (Instagram, Facebook, TikTok, X, YouTube), taggando @neveitalia e utilizzando l’hashtag #piegacontest

Le migliori pieghe verranno selezionate e valutate dalla giuria degli Istruttori Nazionali Rossignol.

Al termine del concorso saranno assegnati i premi Rossignol, tra cui gli sci Rossignol Forza.

PIEGHE DI FEBBRAIO – 4° PIEGADAY: tutte le informazioni

Giovedì 12 febbraio 2026

Alpe Cimbra – Folgaria

Pista Salizzona (Fondo Grande)

Riprese in pista: dalle 10:00 alle 13:00

Durante l’orario indicato sarà facile individuare in pista le bandiere Rossignol e Neveitalia. In prossimità del punto di ripresa sarà possibile ricevere indicazioni e consigli tecnici: chi passerà all’interno delle bandiere Rossignol verrà ripreso e riceverà il proprio video da pubblicare.

Pronti a piegare?

Il PIEGADAY di Folgaria chiude il calendario eventi del Rossignol Piegacontest 2026 e consente di partecipare all’ultimo periodo di gioco.

Che l’obiettivo sia vincere, migliorare la tecnica o semplicemente divertirsi, è l’occasione perfetta per entrare a far parte della più grande festa del carving in Italia.

L’appuntamento è sulle piste dell’Alpe Cimbra per una giornata di sci, pieghe e divertimento.