PAT * «MENADOR, QUATTRO IMPRESE IN GARA, OFFERTE PER NUOVA GALLERIA E INTERVENTI DA 8,5 MILIONI TRA VALSUGANA E ALTIPIANI CIMBRI»

12.31 - martedì 9 settembre 2025

Sono quattro le offerte presentate per le “rettifiche e allargamenti sulla SP. 133 del Menador – Lotto 1” (opera S-136) lungo la strada di Monterovere, tra la Valsugana agli Altipiani cimbri, sulla quale proseguono gli investimenti dell’Amministrazione.

Questo l’esito della prima seduta di gara che si è tenuta negli uffici dell’Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti, in merito alla procedura che proseguirà ora con i prossimi passaggi per l’aggiudicazione.

“L’interesse delle imprese è positivo per questo progetto condiviso con i territori volto a migliorare la strada provinciale 133 del Menador tutelando il suo valore storico e l’attrattività. Attendiamo ora le prossime fasi di appalto per l’assegnazione e quindi l’avvio dei lavori”, così il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti.

La nuova opera si colloca in continuità con i precedenti lavori promossi dall’Amministrazione sulla strada di Monterovere, di cui l’ultimo, concluso nel 2023, ha interessato la rettifica della strada tra il chilometro 6,6 e il chilometro 6,8 (opera S-891).

La soluzione concordata con gli enti locali prevede una nuova galleria unica in discesa, mentre le due gallerie storiche attuali saranno mantenute e adibite a senso unico in salita, snellendo il traffico soprattutto nei periodi di maggiore afflusso.

Il costo complessivo dell’opera per il lotto 1 è pari a 8.583.500 euro, di cui 235.500 euro per oneri della sicurezza, a cui si aggiungono le somme a disposizione dell’amministrazione per imprevisti e altri oneri pari a 3.226.100 euro.

Il tempo di realizzazione previsto in progetto è di 560 giorni naturali e consecutivi.