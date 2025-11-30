A.C. TRENTO 1921 * CALCIO&LT;. «I GIALLOBLÙ DOMINANO PER UN'ORA, POI L'ALCIONE CAPITALIZZA 2-0»

18.00 - domenica 30 novembre 2025

Il Trento comanda per un’ora, poi l’Alcione capitalizza: 2-0 e tanto rammarico per i gialloblù.

Nella sedicesima giornata di Serie C Sky Wifi il Trento viene sconfitto 2-0 in trasferta contro l’Alcione.

Decisive le reti realizzate, entrambe nella ripresa, da Chierichetti e Olivieri.

Il prossimo impegno per il Trento sarà venerdì 5 dicembre alle ore 20.30 allo Stadio Briamasco contro il Cittadella.

Grande rammarico per il Trento, sconfitto 2-0 dall’Alcione al termine di una gara interpretata con personalità soprattutto nel primo tempo.

I gialloblù costruiscono gioco e occasioni nella prima frazione, dando la sensazione di essere in pieno controllo del match, ma nella ripresa i padroni di casa trovano prima la rete con Chierichetti e poi il raddoppio con Olivieri, indirizzando definitivamente il match.

Cronaca. Mister Luca Tabbiani conferma il 4-3-3 con Tommasi a protezione dei pali e il quartetto difensivo composto da Triacca, Cappelletti, Corradi e Maffei.

In mezzo al campo agiscono Benedetti, Sangalli nel ruolo di play e Giannotti; in attacco Chinetti e Dalmonte sui lati con Pellegrini al centro del tridente.

Il Trento approccia con determinazione la sfida e già al 6′ costruisce la prima occasione del match: Giannotti recupera palla e lascia partire una conclusione dalla distanza che termina di poco a lato.

Sono ancora i gialloblù a rendersi pericolosi pochi minuti più tardi, con le iniziative di Giannotti e Triacca che provano a sfruttare la pressione costante esercitata nella metà campo dell’Alcione.

La formazione di Tabbiani continua a fare la partita, gestendo il possesso e mantenendo la squadra di casa schiacciata nella propria trequarti.

Alla mezz’ora ci prova anche Pellegrini, la cui conclusione non trova lo specchio.

Il Trento però insiste e al 35′ va vicinissimo al meritato vantaggio: sugli sviluppi di un calcio piazzato Benedetti anticipa tutti e devia di testa, trovando però la pronta risposta di Agazzi che devia in angolo.

Nella ripresa il copione non cambia e così sono ancora i gialloblù a partire con maggior convinzione: dopo pochi minuti Dalmonte si crea lo spazio per la battuta, sfiorando la rete.

Solo allo scoccare dell’ora di gioco l’Alcione prova ad affacciarsi dalle parti di Tommasi con un tentativo di Lopes, innocuo per l’estremo difensore aquilotto.

Alla prima vera conclusione nello specchio, però, i padroni di casa trovano il vantaggio. A siglarlo è Chierichetti al 68′ che raccoglie un pallone al limite e lascia partire una precisa conclusione di destro che supera l’estremo difensore aquilotto, portando avanti l’Alcione.

Trascorrono pochi minuti e la squadra di casa trova anche il raddoppio con Olivieri, abile a deviare in rete il cross di Renault.

Nel finale la squadra di Tabbiani ci prova veemente, anche con il neoentrato Corallo, ma non riesce a trovare la via della rete con la gara che termina così sul punteggio di 2-0 in favore dell’Alcione.

Il Trento rimane così a venti punti in graduatoria all’ottavo posto in coabitazione con il Renate.

Gli aquilotti torneranno in campo venerdì 5 dicembre alle ore 20.30 allo Stadio Briamasco dove affronteranno il Cittadella per la diciassettesima giornata di Serie C Sky Wifi.

TABELLINO

ALCIONE MILANO – A.C. TRENTO 1921 2-0 (0-0)

RETI: 17’st Chierichetti, 25’st Olivieri

ALCIONE MILANO (4-3-1-2): Agazzi; Chierichetti, Ciappellano, Pirola, Scuderi; Lopes (23’st Olivieri), Galli (38’st Lanzi), Renault; Pitou; Morselli (38’st Invernizzi), Marconi (38’st Samele). A disposizione: Cecchini, Rebaudo, Lione, Giorgeschi, Gallazzi, Bertolotti. Allenatore: Giovanni Cusatis

TRENTO (4-3-3): Tommasi; Triacca, Corradi, Cappelletti, Maffei (35’st Meconi); Benedetti (18’st Aucelli), Sangalli (28’st Fossati), Giannotti (35’st Corallo); Dalmonte, Pellegrini, Chinetti (18’st Capone). A disposizione: Barlocco, Rubboli, Trainotti, Fedele, Fiamozzi, Genco. Allenatore: Luca Tabbiani

ARBITRO: Francesco Aloise di Voghera

ASSISTENTI: Manfredi Scribani di Agrigento e Massimiliano Cirillo di Roma1

QUARTO UFFICIALE: Felice Salvatore Viapiana di Catanzaro

OPERATORE FVS: Ilario Montanelli di Lecco

NOTE: pomeriggio sereno. Campo in discrete condizioni. Ammoniti: 22’pt Benedetti, 27’pt Maffei, 39’st Renault, 47’st Cappelletti, 49’st Triacca. Recupero: 0’+5′. Spettatori: 300 circa.

INTERVISTE

LUCA TABBIANI

«Fino al gol subito stavamo disputando una buona partita: avevamo il pieno controllo del gioco e avevamo creato diverse occasioni per passare in vantaggio, senza rischiare praticamente nulla. È chiaro che andare in svantaggio ha cambiato l’inerzia della gara. Dopo l’1-0 sinceramente non mi è piaciuta la nostra reazione: ci siamo un po’ disuniti e abbiamo accusato troppo il colpo, quando invece mancava ancora tanto tempo per rimettere in piedi la partita. Però, come ho detto ai ragazzi, questi sono momenti che vanno affrontati con equilibrio: veniamo da due sconfitte che fanno male. In questo momento, contro le squadre che ci precedono, stiamo raccogliendo pochi punti: se vogliamo arrivare al loro livello dobbiamo crescere ancora, essere più determinati negli ultimi metri e dare continuità alla nostra identità di gioco. Nonostante il risultato, ho piena fiducia nella squadra: i ragazzi interpretano la partita come chiedo io, aggrediscono, creano, lavorano con grande disponibilità. Dobbiamo solo imparare ad assorbire meglio gli episodi negativi e a reagire con maggiore forza. Abbiamo la fortuna di tornare subito in campo venerdì e dobbiamo prepararci al meglio, perché sarà un appuntamento molto importante».

MARCO EZIO FOSSATI

«È un risultato che non ci premia, perché fino al gol subito stavamo disputando una buona partita. Probabilmente ci è mancata un po’ di reazione immediata dopo lo svantaggio, ma fa parte del percorso di crescita di un gruppo giovane che sta comunque facendo bene. Siamo consapevoli che le prestazioni positive non sempre si traducono in punti, e oggi, come nelle altre partite che abbiamo perso, il filo conduttore è stato lo stesso: una prestazione gagliarda e volitiva che però viene condizionata da alcuni episodi. Dobbiamo solo restare lucidi, imparare dagli errori e continuare a lavorare sui nostri principi, perché la strada intrapresa è quella giusta e ci porterà verso i risultati che vogliamo ottenere».