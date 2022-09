TRENTINOMARKETING.ORG * “RIVAGES”: « IL 7/9 AL RIFUGIO “CACCIATORE” NELLE DOLOMITI DI BRENTA IL DUO LOUIS MATINIER (FISARMONICA) E KEVIN SEDDIKI (CHITARRA), IMPROVVISAZIONI IN VETTA »

17.57 - lunedì 05 settembre 2022

È la selvaggia e incontaminata Val d’Ambièz, nel cuore delle Dolomiti di Brenta, ad ospitare mercoledì 7 settembre (ore 12, in caso di maltempo si recupera ad ore 17.30 al Teatro Comunale di San Lorenzo in Banale) il progetto che nasce dall’incontro di due anime musicali capaci di interpretare la musica in modo originale e trasversale. Impegnati al fianco di grandi nomi della canzone e della musica classica con cui hanno girato il mondo, Jean-Louis Matinier e Kevin Seddiki hanno dato vita ad un progetto che culmina in “Rivages”. Il fisarmonicista considerato oggi fra i più ricercati e interessanti, Jean-Louis Matinier, trova accanto all’eclettismo da improvvisazione della chitarra educata attraverso esperienze jazz di Kevin Seddiki, la giusta atmosfera con cui offrire all’ascolto una musica da camera aperta, originale e mai scontata. Un viaggio in epoche differenti che abbraccia disparati stili musicali su echi di Gabriel Faurè o Jacques Brel per sconfinare in composizioni estemporanee e giochi di improvvisazioni che rendono ogni concerto unico e originale.

Il concerto si svolge a circa 10 minuti a piedi dal rifugio Cacciatore che si raggiunge dal parcheggio in località Baesa (Ristoro Dolomiti): a piedi lungo il sentiero n 325, 3 h di cammino, dislivello 950 m, difficoltà E, oppure con servizio di jeep da San Lorenzo (su prenotazione a pagamento contattando l’Apt Dolomiti Paganella al numero 0465 734040).

In occasione dei concerti è possibile partecipare a un’escursione con le Guide Alpine del Trentino ad € 15,00 a persona (sotto gli 8 anni gratuita). Agevolazione del 20% per i possessori di Trentino Guest Card. Prenotazione obbligatoria presso gli uffici delle Apt di competenza. Posti limitati.

Anche in occasione di questo concerto è inoltre possibile partecipare ad una escursione in E-mountainbike con gli Accompagnatori di MTB. Itinerario: da Loc. Baesa salita fino al Rifugio Al Cacciatore e ritorno, 7 km di lunghezza in salita, dislivello in salita 950 m, difficoltà medio/difficile. Modalità di partecipazione all’escursione in E-mountainbike: a pagamento previo prenotazione entro le ore 12 del giorno precedente presso l’Azienda per il Turismo Dolomiti Paganella al numero 0465 734040. L’escursione avrà luogo con un numero minimo di 5 partecipanti. Posti limitati.

Tutte le informazioni, comprese eventuali variazioni d’orario o spostamenti dei concerti, sul sito www.visittrentino.info/it/isuonidelledolomiti