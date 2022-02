TRENTINO MARKETING * “EDEN“ – LA7: « SABATO 19/2 CON LICIA COLÒ “VAL DI NON, UN PIANETA DA SALVARE”, ALLA SCOPERTA DEI CASTELLI E DELL’ANTICA VIABILITÀ DI QUESTO ANGOLO DI TERRITORIO (ORE 21.15) »

16.11 - venerdì 18 febbraio 2022

Con Licia Colò alla scoperta dei castelli, dell’antica viabilità della valle e delle bellezze naturali di questo angolo di Trentino.

Sabato 19 febbraio alle 21.15 su La7 è in programma un nuovo appuntamento con Eden – Un pianeta da salvare, la trasmissione condotto da Licia Colò dedicata alla scoperta delle bellezze naturali del nostro pianeta, con una finestra aperta sull’attualità per contribuire a proteggere e migliorare il delicato equilibrio tra l’ambiente e l’uomo.

La conduttrice partirà questa volta dalla Val di Non, considerata per secoli il “granaio del Trentino” e un tempo rinomata per la coltura dei bachi da seta. Oggi la valle è nota non solo per le sue famose mele, ma anche per i suoi numerosi castelli, sia privati che pubblici, che caratterizzano il paesaggio della vallata.

Proprio da Castel Valer incomincia la visita alla valle, per andare poi a scoprire l’Eremo di San Romedio, senza trascurare le bellezze naturali della zona come il lago di Tovel, le Cascate di Tret e un’emozionante escursione nel Canyon Rio Sass a Fondo. Partendo, invece, dai piccoli ponti incontrati dalla Colò in Val di Non, Valerio Rossi Albertini illustra le peculiarità di quelli costruiti dagli antichi romani e sulle intuizioni che ebbero i nostri antenati in virtù delle quali molti di questi ponti continuano a svolgere ancor’oggi la loro funzione.

Per le riprese la produzione si è avvalsa del supporto di Trentino Marketing e dell’Apt Val di Non.