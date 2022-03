RIVA DEL GARDA FIERECONGRESSI (TN) * FCE AWARDS 2022: « SIAMO TRA I VINCITORI DEGLI OSCAR “EVENTI E CONGRESSI”, IL RICONOSCIMENTO ALLA SERATA DI GALA A TREVISO »

14.04 - mercoledì 30 marzo 2022

FCE Awards 2022: Riva del Garda Fierecongressi tra i vincitori degli Oscar degli eventi e dei congressi. Durante la Convention di Federcongressi&eventi sono stati assegnati gli FCE Awards, i riconoscimenti che premiano la capacità di innovare gli eventi. Assegnato anche un premio al polo fieristico e congressuale del Trentino per Hospitality Digital Space, edizione digitale della manifestazione andata in scena nel 2021 durante il periodo di stop degli eventi in presenza imposto dalla pandemia.

Nel corso della serata di gala della Convention di Federcongressi&eventi svoltasi a Treviso dal 25 al 26 marzo sono stati assegnati gli FCE Awards, i riconoscimenti istituiti 8 anni fa dall’associazione della meeting industry italiana per premiare l’impegno dei propri soci nell’innovare il settore dei congressi e degli eventi.

Alla luce del lungo stop agli eventi in presenza dovuto alle normative Covid-19 quest’anno i soci hanno concorso senza distinzioni di categoria per aggiudicarsi il premio per aver reagito in maniera più innovativa ai cambiamenti, realizzando cioè un evento nel quale la tecnologia ha incentivato il coinvolgimento attivo dei partecipanti.

Tra i vincitori degli FCE Awards 2022 c’è Riva Del Garda Fierecongressi per l’organizzazione di “Hospitality Digital Space”, l’edizione completamente digitale della fiera Hospitality – Il Salone dell’Accoglienza andata in scena in versione totalmente digitale nel 2021: 4 giorni di diretta streaming dal palcoscenico allestito nel Centro Congressi di Riva del Garda. 40 aziende sponsor, 80 webinar presentati da 120 relatori nazionali e internazionali che hanno fornito a 3.000 operatori del settore Ho.Re.Ca. iscritti alla piattaforma i migliori strumenti per affrontare il cambiamento.

“Questo premio è il meritato risultato per il nostro staff che ha dimostrato tenacia e grande crescita professionale, modificando rapidamente competenze e conoscenze per rispondere al cambiamento in corso. Siamo orgogliosi di avere ricevuto un importante riconoscimento che premia lo sforzo collettivo grazie al quale, in un periodo di grande difficoltà, siamo riusciti a scardinare le nostre abituali modalità organizzative per avviare un percorso di innovazione del format e digitalizzazione dell’evento che andasse incontro alle nuove esigenze di business e aggiornamento di visitatori ed espositori”, ha commentato Alessandra Albarelli, Direttrice Generale di Riva del Garda Fierecongressi.

Un percorso che prosegue tuttora e che ha accompagnato anche la 46esima edizione di Hospitality che si è conclusa da pochi giorni, tornata in presenza al Quartiere Fieristico di Riva del Garda garantendo al contempo la possibilità di seguire in remoto molti degli appuntamenti formativi in programma dedicati agli operatori del settore dell’ospitalità, grazie alla piattaforma digitale Hospitality Digital Space.