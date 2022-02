KOOBCAMP * PREMIO WELLNESS 2022: « TRA I PRIMI 10 IL “CAMPING VIDOR – FAMILY E WELLNESS RESORT“ A POZZA DI FASSA (TN) E “FAMILY WELLNESS CAMPING AL SOLE“ – LEDRO (TN) »

17.46 - venerdì 18 febbraio 2022

“Il Camping Caravan Park Sexten a Sesto (BZ) vince il primo premio nella categoria Wellness dei Certificati di Eccellenza KoobCamp 2022

Anche quest’anno il portale Campeggi.com di KoobCamp ha selezionato i migliori 10 campeggi italiani dove trascorrere le vacanze all’insegna del benessere, nell’ambito dei Certificati di Eccellenza 2022.

È il Camping Caravan Park Sexten a Sesto (BZ), in Trentino-Alto Adige, ad aggiudicarsi il titolo di miglior campeggio Wellness 2022, assegnato nell’ambito della settima edizione dei Certificati di Eccellenza KoobCamp come riconoscimento ai camping specializzati in vacanze benessere.

Il Camping Caravan Park Sexten è immerso nella natura delle Dolomiti e permette di vivere una vacanza all’insegna del relax e delle escursioni. Offre uno splendido centro benessere dove potete vivere momenti di wellness a 5 stelle. Questo camping village è un vero resort con campeggio, glamping con case sull’albero e lodge, un hotel con suite, camere, appartamenti e chalet. Il tutto, incorniciato dalle Dolomiti di Sesto e con una magnifica vista sulle vette della Meridiana di Sesto. Già la meravigliosa posizione nel silenzio e nella quiete è sinonimo di wellness puro, coronato dal mondo dell’acqua, dall’oasi delle saune, dal centro beauty e dal parco Kneipp.

La Top 10 del Certificato Wellness 2022 è il risultato finale di un’attenta selezione che ha portato alla vittoria finale il Camping Caravan Park Sexten e alla scelta dei 10 migliori camping village per il Wellness realizzata dagli esperti del network turistico KoobCamp (https://koobcamp.group/). Di seguito, i 10 migliori Campeggi e Villaggi Wellness 2022 (in ordine casuale, vincitore escluso):

Camping Caravan Park Sexten – Sesto (BZ)

Centro Vacanze Isuledda – Arzachena (OT)

Camping Village Mediterraneo – Cavallino-Treporti (VE)

Camping Vidor – Family & Wellness Resort – Pozza di Fassa (TN)

Camping Village Pino Mare – Lignano Sabbiadoro (UD)

Family Wellness Camping al Sole – Ledro (TN)

Camping Sass Dlacia – San Cassiano Badia (BZ)

Fornella Camping & Wellness Family Resort – San Felice del Benaco (BS)

La Rocca Camp – Bardolino (VR)

Camping Capalonga – San Michele al Tagliamento (VE)

I Certificati di Eccellenza KoobCamp, visibili sul portale Campeggi.com (https://www.campeggi.com/) e sulla nostra Testata Giornalistica (https://news.koobcamp.com/), rappresentano un premio agli sforzi fatti dalle strutture per andare incontro alle esigenze dei turisti e sono uno strumento al servizio dei campeggiatori per una migliore organizzazione delle vacanze”.

Foto tratta da: Campeggi.com