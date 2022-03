KOOBCAMP * PREMIO RESTAURANT 2022: « TRA I 10 CAMPEGGI CON IL MIGLIOR RISTORANTE, IL “CAMPING VIDOR – FAMILY E WELLNESS RESORT“ – POZZA DI FASSA (TN) »

11.57 - giovedì 3 marzo 2022

“Il Villaggio Camping Capo Ferrato a Muravera (CA) ha il miglior ristorante del 2022.

Campeggi.com di KoobCamp, nell’ambito dei Certificati di Eccellenza 2022, ha selezionato i campeggi e villaggi italiani con il miglior ristorante.

È il Villaggio Camping Capo Ferrato a Muravera (CA), in Sardegna, ad aggiudicarsi il titolo di camping village con il Miglior Ristorante del 2022, premio assegnato nell’ambito della settima edizione dei Certificati di Eccellenza KoobCamp.

Ideato come riconoscimento alle strutture en plein air che offrono ai turisti l’opportunità di provare i piaceri della buona tavola durante le proprie vacanze, contribuendo a promuovere i prodotti del territorio e il Made in Italy, il Certificato di Eccellenza Restaurant 2022 testimonia l’impegno in tal senso di tutti i campeggi e villaggi a livello nazionale.

Chi ha detto che in campeggio non si può godere dei privilegi della buona cucina? Al Villaggio Camping Capo Ferrato si può! Insieme al vincitore, degno rappresentante della cucina sarda, nella TOP 10 del Certificato Restaurant 2022 sono ben rappresentate le altre regioni italiane da nord a sud.

Il premio al Villaggio Camping Capo Ferrato a Muravera, è il risultato finale di un’attenta analisi che, nella prima fase, ha portato alla nomina dei 10 Campeggi e Villaggi con il Miglior Ristorante del 2022. La selezione, come per gli altri certificati, è stata realizzata dagli esperti di Campeggi.com. Ideali per i turisti italiani e stranieri, per i quali il mangiare bene senza uscire dalla struttura è una componente fondamentale delle vacanze.

Ecco i 10 Campeggi e Villaggi con il Miglior Ristorante del 2022 (in ordine casuale, vincitore escluso):

Villaggio Camping Capo Ferrato – Muravera (CA)

Camping Free Beach – Bibbona (LI)

Camping Village Cavallino – Cavallino-Treporti (VE)

Villaggio dei Fiori – Sanremo (IM)

Camping Village Florenz – Comacchio (FE)

Camping Jonio – Catania (CT)

Villaggio Camping Molino a Fuoco – Rosignano Marittimo (LI)

Camping Vidor – Family & Wellness Resort – Pozza di Fassa (TN)

Camping Solcio – Lesa (NO)

Camping Norina – Pesaro (PU)