SKY TG24 * COSTA CONCORDIA – DECENNALE NAUFRAGIO: « IL 13 GENNAIO PER TUTTA LA GIORNATA FINESTRE IN DIRETTA DALLO STUDIO, ALLESTITO SULL’ISOLA DEL GIGLIO »

12:10 - 11/01/2022

Sono le 21:45:07 del 13 gennaio 2012 quando la nave Costa Concordia, salpata dal porto di Civitavecchia in direzione di Savona, a causa di un passaggio troppo ravvicinato alla costa impatta con gli scogli delle Scole, nei pressi dell’Isola del Giglio. Nello scafo si apre uno squarcio di 70 metri e in meno di un’ora il viaggio si trasforma in una tragedia. In occasione del decennale di uno dei più gravi naufragi della storia, Sky TG24 realizza una programmazione dedicata il 12 e il 13 gennaio, con approfondimenti e speciali, a cura di Stefano Sassi e Tonia Cartolano, in onda il 12 gennaio alle 14.30 e disponibile On Demand.

Nel racconto le immagini di maggiore impatto emotivo e le testimonianze dell’epoca fanno da contrappunto alle interviste a molti dei protagonisti della vicenda: tra loro Gregorio De Falco, all’epoca capo della sezione operativa della Capitaneria di porto di Livorno, che coordinò le operazioni di soccorso, il magistrato Francesco Verusio, già a capo della Procura di Grosseto e pubblico ministero dell’accusa nel processo penale, il comandante Nick Sloane, a capo dell’operazione di parbuckling, ovvero della rotazione del relitto in assetto verticale prima del definitivo rigalleggiamento, e del successivo trasferimento a Genova per lo smantellamento il 23 luglio 2014.

Allo speciale seguiranno, il 13 gennaio, ampi approfondimenti in diretta, condotti da Tonia Cartolano, con collegamenti dallo studio che il canale ha allestito sull’isola del Giglio,. Tra gli ospiti delle dirette, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Franco Gabrielli, all’epoca dei fatti alla guida della Protezione Civile; Fabrizio Curcio, capo dipartimento Protezione Civile; Kevin Rebello, il fratello del cameriere indiano Russel Rebello, che morì a bordo per salvare i passeggeri Saverio Senese, avvocato dell’ex comandante della Costa Concordia, Francesco Schettino; Luigi Alcaro Giusto, primo ricercatore Ispra (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale); Sergio Ortelli, sindaco dell’isola del Giglio; don Lorenzo, parroco dell’Isola all’epoca dei fatti e Mario Pellegrino, ex vicesindaco e primo a salire sulla nave.

I contributi della programmazione speciale saranno disponibili anche sul sito Skytg24.it, dove sarà possibile seguire lo speciale e le dirette e trovare tanti contenuti extra. Approfondimenti anche sui canali Facebook, Twitter e Instagram di Sky TG24.