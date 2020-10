RAI 1 – “ LINEA VERDE LIFE “ * PUNTATA DEL 10 OTTOBRE 2020, « BIELLA, ALLA SCOPERTA DEL CUORE VERDE DEL DISTRETTO TESSILE » ( RIVEDI / REPLAY / REPLICA )

Linea Verde Life. St 2020/21 – Biella. In Piemonte, a Biella, per raccontare la capitale della lana, il suo territorio, le sue risorse naturali e creative. Marcello Masi e Daniela Ferolla partono dal Piazzo, nucleo antico della città, alla scoperta del cuore verde del distretto tessile biellese, eccellenza italiana nota in tutto il mondo, che oggi punta su green e sostenibilità.

