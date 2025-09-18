WBD SPORTS * «EUROSPORT PRESENTA IL SUO ROLAND GARROS ESCLUSIVO E GLOBALE CON 900 MATCH SU DISCOVERY+»

08.29 - giovedì 18 settembre 2025

Secondo Slam dell’anno dopo il trionfale Australian Open di Jannik Sinner ed evento più importante della stagione di tennis su terra rossa il Roland Garros diventa globale con la nuova produzione di TNT Sports dai nuovi studi parigini della Place des Mousquetaires.

In diretta integrale ed esclusiva italiana su Discovery+ fin dai primi scambi di domenica 25 maggio (finali sabato 7 e domenica 8 giugno), ogni giorno dalle 11:00 il Roland Garros sarà su Eurosport 2 con i match di cartello e le partite dei tennisti italiani e dalle 17:45 per le partite serali su Eurosport 1 (dopo il Giro d’Italia).

In onda dalle 10:30 con la nuova presentatrice Lesly Boitrelle per l’analisi dei match più attesi, Discovery+ trasmetterà oltre 900 partite dai 16 campi del Roland Garros, compresi i match dei tornei Legends, Wheelchair e Junior. Un feed di Discovery+ sarà inoltre dedicato alle conferenze stampa e ci saranno innovative notifiche per permettere agli utenti di Discovery+ di rivedere i momenti chiave delle partite, accedendo ai set-point e match-point.

Con i campioni del Roland Garros Chris Evert (7), Justine Henin (4), Jim Courier (2) e Mats Wilander (3) e icone del tennis che oggi sono volti esclusivi di Warner Bros. Discovery – Boris Becker, Alex Corretja, Tim Henman, John McEnroe e Roberta Vinci – s’aggiungono per il Roland Garros le regine degli Slam Sloane Stephens e Caroline Wozniacki.

Inoltre, Venus Williams sarà protagonista di un’esclusiva serie in cinque episodi prodotta da TNT Sports fra i luoghi magici del Roland Garros, di cui Venus è stata finalista e tre volte campionessa di doppio, e il glamour di una città unica e speciale come Parigi. Alla vigilia del torneo, la programmazione on demand di Discovery+ ripropone le migliori partite dello scorso anno (compresa l’intensa e bellissima semifinale tra Jannik Sinner e il campione in carica Carlos Alcaraz) e il documentario originale di Eurosport Nadal, King of Paris dedicato all’immenso Rafa sui campi del Bois de Boulogne. A La Gloire du Tennis è infine una serie di 20 episodi che racconta la storia dell’evento di tennis più atteso al mondo su terra battuta.

Ogni giorno verso le 19:00, Schiaffo al Volo condotto da Simone Eterno Jacopo approfondirà tutti i temi del torneo, con Roberta Vinci e i collegamenti da Melbourne Park dell’inviato Matteo Zorzoli. Da domenica 25 maggio per tutta la durata del Roland Garros, Schiaffo al volo sarà in versione Podcast e LIVE sul canale Youtube di Eurosport Italia (anche on demand).

Il Roland Garros sarà commentato in Italia da una grande e ormai storica squadra di telecronisti e autorevoli spalle tecniche: Riccardo Bisti, Gianmario Bonzi, Andrea Campagna, Mario Castelli, Simone Eterno, Federico Ferrero, Alessandro Lettieri, Jacopo Lo Monaco, Francesco Paone, Michele Pedrotti, Dario Puppo e Francesco Sessa affiancati da Marco Bucciantini, Paolo Canè, Lorenzo Cazzaniga, Giulia Gatto Monticone, Guido Monaco, Barbara Rossi e Roberta Vinci. discovery+ è disponibile anche su Timvision. I canali Eurosport sono visibili su Sky, Now, Timvision, Dazn e Prime Video Channels