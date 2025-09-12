TG3 * “FUORI TG” – 15/09 (12.25) : «TORNA L’APPROFONDIMENTO SU DIRITTI DEI CONSUMATORI E AMBIENTE, FOCUS SULLA SANITÀ CON CASE DI COMUNITÀ» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///
Lunedi 15 settembre ritorna “Fuori Tg”, l’approfondimento del Tg3 in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 12.25, a cura di Chiara Rossotto, condotto da Maria Rosaria De Medici e Patrizia Senatore.
Venti minuti in diretta in cui si affrontano con ospiti, collegamenti e reportage temi di attualità con un focus particolare sui diritti dei consumatori a partire dal caro vita, pensioni, bollette e prestazioni sanitarie.
In primo piano anche il lavoro, dalle vertenze alla sicurezza, dal caporalato al salario minimo.
Grande risalto anche alle tematiche ambientali, dai cambiamenti climatici alla transizione ecologica, così come a quelle femminili, dalle disparità di genere ai femminicidi.
Nella scorsa edizione, “Fuori Tg” è risultato tra i primi programmi televisivi di approfondimento nel Progetto 50:50 della Rai dedicato al monitoraggio delle presenze di genere con oltre il 60% di presenze di esperte.
La prima puntata della nuova stagione sarà dedicata alla sanità tra nuove sfide e vecchi problemi con un focus sulle case di comunità.
Ospiti: Nino Cartabellotta, Presidente della Fondazione Gimbe, e Margherita De Bac del Corriere della Sera.
*
RAI * VEDI PROGRAMMI TV IN DIRETTA VIDEO / STREAMING (CLICCA QUI)
*
RAI * RIVEDI PROGRAMMI TV ON DEMAND / STREAMING (CLICCA QUI)