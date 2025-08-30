Popular tags: featured 20
TG2 * “TG2 POST” – 30/08 (21.00) : «I SITI SESSISTI E IL LORO IMPATTO SOCIALE, LE POSSIBILI MISURE DI CONTRASTO» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

20.01 - sabato 30 agosto 2025

Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione
Appuntamento questa sera alle 21.00 con “Tg2 Post”, l’approfondimento quotidiano del Tg2 condotto da Luciano Ghelfi.

Nella puntata un focus sui siti sessisti, il loro impatto sociale e le possibili misure di contrasto.

Ospiti: Valerio De Gioia, magistrato; Anna Maria Giannini, ordinaria di Psicologia Generale alla Sapienza; e il Dott. Cristiano Leggeri, Primo Dirigente della Polizia Postale.

