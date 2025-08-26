Popular tags: featured 20
News immediate,
non mediate!

Diretta video Opinione H24: Viabilità Trento

TG2 * “TG2 POST” – 26/08 (21.00) : «PROTESTE A TEL AVIV PER LA LIBERAZIONE DEGLI OSTAGGI / POLEMICHE PER L’UCCISIONE DEI REPORTER A GAZA, FOCUS SUL CONFLITTO MEDIORIENTALE» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

20.36 - martedì 26 agosto 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
Appuntamento questa sera alle 21.00 con “Tg2 Post”, l’approfondimento quotidiano del Tg2 condotto da Annalisa Fantilli.

Nella puntata le proteste a Tel Aviv per la liberazione degli ostaggi con i manifestanti che bloccano un’autostrada, mentre continuano le polemiche per l’uccisione dei reporter a Gaza.

Ospiti: Antonio Polito, editorialista del Corriere della Sera, l’ambasciatrice Mariangela Zappia, il direttore di Adnkronos Davide Desario e Pietro de Leo de Il Tempo.

