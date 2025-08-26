TG2 * “TG2 POST” – 26/08 (21.00) : «PROTESTE A TEL AVIV PER LA LIBERAZIONE DEGLI OSTAGGI / POLEMICHE PER L’UCCISIONE DEI REPORTER A GAZA, FOCUS SUL CONFLITTO MEDIORIENTALE» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

20.36 - martedì 26 agosto 2025
Appuntamento questa sera alle 21.00 con “Tg2 Post”, l’approfondimento quotidiano del Tg2 condotto da Annalisa Fantilli.
Nella puntata le proteste a Tel Aviv per la liberazione degli ostaggi con i manifestanti che bloccano un’autostrada, mentre continuano le polemiche per l’uccisione dei reporter a Gaza.
Ospiti: Antonio Polito, editorialista del Corriere della Sera, l’ambasciatrice Mariangela Zappia, il direttore di Adnkronos Davide Desario e Pietro de Leo de Il Tempo.
