TG2 * “TG2 POST” – 25/09 (21.00) : «TENSIONI NEI CIELI NATO E AGGIORNAMENTI DAL MEDIORIENTE, FOCUS SULLA GLOBAL SUMUD FLOTTILLA» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

20.42 - giovedì 25 settembre 2025
///
Appuntamento questa sera alle 21.00 con “Tg2 Post”, l’approfondimento quotidiano del Tg2 condotto da Monica Giandotti.
Nella puntata le tensioni nei cieli Nato, gli aggiornamenti dal Medioriente e sul caso della Global Sumud Flottilla.
Ospiti: Annalisa Bruchi giornalista e conduttrice; Gianni Riotta Direttore Luiss Datalab; Pietro Senaldi condirettore Libero; Pietro Batacchi Direttore rivista italiana della difesa.
*
*
