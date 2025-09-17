TG2 * “TG2 POST” – 17/09 (21.00) : «L’OFFENSIVA TERRESTRE A GAZA CITY / LE SANZIONI EUROPEE CONTRO ISRAELE, FOCUS SULL’ESCALATION MEDIORIENTALE» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

20.24 - mercoledì 17 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Appuntamento questa sera alle 21.00 con “Tg2 Post”, l’approfondimento quotidiano del Tg2 condotto da Monica Giandotti.

Nella puntata gli aggiornamenti sull’offensiva terrestre a Gaza City e le sanzioni decise a Bruxelles contro Israele.

Ospiti: Maurizio Gasparri di Forza Italia, Nicola Fratoianni di Alleanza Verdi e Sinistra, la giornalista e scrittrice Daniela Tagliafico e il giornalista de Il Tempo Pietro de Leo.

