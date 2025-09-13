TG2 * “TG2 POST” – 13/09 (21.00) : «DRONI RUSSI SUI CIELI POLACCHI / ATTACCO ISRAELIANO IN QATAR, LE TENSIONI INTERNAZIONALI CONTINUANO» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

18.48 - sabato 13 settembre 2025
Appuntamento questa sera alle 21.00 con “Tg2 Post”, l’approfondimento quotidiano del Tg2 condotto da Luciano Ghelfi.
L’alta tensione internazionale al centro della puntata. Droni russi nei cieli polacchi, attacco israeliano in Qatar, le due guerre che non si fermano.
Ospiti: Andrea Margelletti, presidente del CESI, il Centro STudi Internazionali; Greta Cristini, analista geopolitica e reporter; Daniele Ruvinetti, della fondazione Med Or.
