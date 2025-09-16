TG2 * “TG2 ITALIA EUROPA” – 17/09 (10.00) : «GAZA E GIORNATA INTERNAZIONALE DEL PAZIENTE, RICORDO PER ROBERT REDFORD SCOMPARSO» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

23.12 - martedì 16 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

L’attualità con i nostri corrispondenti e inviati, con particolare attenzione a quanto sta accadendo nella Striscia di Gaza, aprirà come di consueto la puntata di mercoledì 17 settembre di Tg2 Italia Europa alle ore 10, condotta da Marzia Roncacci.

L’approfondimento sarà dedicato alla Giornata Internazionale del paziente. Con ospiti in studio e in collegamento parleremo di delicati temi legati alla sanità e al rapporto tra medico e malato.

Ampio spazio sarà poi dedicato al ricordo di Robert Redford, il grande attore americano scomparso all’età di 89 anni.

*

RAI * VEDI PROGRAMMI TV IN DIRETTA VIDEO / STREAMING (CLICCA QUI)

*

RAI * RIVEDI PROGRAMMI TV ON DEMAND / STREAMING (CLICCA QUI)