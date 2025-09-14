TG2 * “TG2 ITALIA EUROPA” – 15/09 (10.00) : «FOCUS SU TURISMO MONTANO SICURO / POSSIBILE RIAVVICINAMENTO HARRY-RE CARLO» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
Al via la nuova stagione di “Tg2 Italia Europa”: il programma condotto da Marzia Roncacci torna lunedì 15 settembre alle 10 con i consueti appuntamenti di economia, società, cultura e alcune novità.
Come sempre in apertura l’attualità dall’Italia e dal mondo.
A seguire un’ampia pagina dedicata al turismo estivo in montagna sempre più numeroso, ma non esente da rischi. Troppi incidenti avvengono per inesperienza, per scarsa conoscenza dei luoghi e per attrezzature poco adeguate. In studio gli esperti spiegano come vivere la montagna in sicurezza.
Nello spazio di “Accadde Oggi”, in occasione del compleanno del principe Harry, si parla dell’incontro con re Carlo, suo padre, e del possibile riavvicinamento della famiglia nel delicato momento della malattia dell’anziano sovrano.
