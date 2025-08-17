Popular tags: featured 20
Diretta video Opinione H24: Viabilità Trento

TG2 * “SPECIALE TG2” – 17/08 (18.10) : «SPECIALE DEDICATO A PIPPO BAUDO, PARTECIPANO MARA VENIER E RENZO ARBORE» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

17.01 - domenica 17 agosto 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
Questa sera dalle 18.10 alle 19.30 in onda lo Speciale Tg2 dedicato a Pippo Baudo.

Partecipano Mara Venier e Renzo Arbore.

In studio anche il direttore del Tg2 Antonio Preziosi.

Conduce Annalisa Fantilli.

