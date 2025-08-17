TG1 * “TG1” – 20/08 (15.30) : «DIRETTA DELLE ESEQUIE DI PIPPO BAUDO, FUNERALI DALLA CHIESA DI SANTA MARIA DELLA STELLA A MILITELLO VAL DI CATANIA» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

20.12 - domenica 17 agosto 2025
Mercoledì 20 agosto, dalle 15.30 alle 18.10, il Tg1 trasmetterà in diretta le esequie di Pippo Baudo dalla Chiesa di Santa Maria della Stella a Militello Val di Catania, paese di origine del conduttore televisivo.
