Diretta video Opinione H24: Viabilità Trento

TG1 * “TG1” – 20/08 (15.30) : «DIRETTA DELLE ESEQUIE DI PIPPO BAUDO, FUNERALI DALLA CHIESA DI SANTA MARIA DELLA STELLA A MILITELLO VAL DI CATANIA» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

20.12 - domenica 17 agosto 2025

Mercoledì 20 agosto, dalle 15.30 alle 18.10, il Tg1 trasmetterà in diretta le esequie di Pippo Baudo dalla Chiesa di Santa Maria della Stella a Militello Val di Catania, paese di origine del conduttore televisivo.

