TG1 * “” – 15/07 (RAI 1) : «L’ITALIA SFIDA LA NORVEGIA NEI QUARTI DI FINALE DEGLI EUROPEI FEMMINILI, ELENA LINARI GIOCA LA PRIMA PARTITA DA DOTTORESSA IN SCIENZE MOTORIE» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

Quello che andrà in scena allo Stade de Genéve – e in diretta esclusiva free-to-air su Rai 1 subito dopo il Tg1 – mercoledì 16 luglio sarà il ventesimo confronto ufficiale tra Italia e Norvegia.

. Sarà la quinta volta, in particolare, che le due Nazionali si affrontano nella fase finale del torneo continentale, e la seconda ai quarti di finale, dopo quella del 1995 che si giocò sul doppio confronto, andata e ritorno, che premiò le norvegesi. In palio, anche stavolta, l’accesso alla semifinale, che in programma martedì 22 luglio di nuovo a Ginevra: un obiettivo che le Azzurre inseguono da 28 anni, mentre le scandinave tornerebbero tra le prime quattro di nuovo dopo il 2013.

. Il bilancio dell’Italia, nei precedenti con la Norvegia, è di due vittorie, quattro pareggi e tredici sconfitte. L’ultimo successo azzurro risale al 20 febbraio 2022, a Faro, nell’Algarve Cup: dopo 6 sconfitte di fila, il match finì 2-1, con reti di Giacinti e Caruso e in quella formazione c’erano dodici delle Azzurre che saranno in campo anche a Ginevra: Giuliani, Durante, Lenzini, Linari, Boattin, Di Guglielmo, Bergamaschi, Giugliano, Caruso, Bonansea, Girelli e Piemonte.

. E proprio per Elena Linari il match contro la Norvegia avrà un sapore speciale: due giorni fa, infatti, il difensore della Roma si è laureata in Scienze Motorie all’Università Telematica San Raffaele discutendo la tesi “Calcio, capacità cognitive e il duello 1vs1” in collegamento dalla sua stanza nell’hotel che ospita la delegazione azzurra poco prima dell’inizio dell’allenamento, al termine del quale le compagne le hanno consegnato il classico mazzo di fiori (nella foto di @VivoAzzurro).

. Per “Linus”, dunque, la sfida alle scandinave sarà la prima partita in maglia azzurra disputata da dottoressa in Scienze Motorie.

. Italia-Norvegia, in programma alle 21.00, sarà raccontata da Tiziana Alla e katia Serra, con interviste e interventi da bordocampo di Sara Meini. Pitch presentation, invece, con Simona Rolandi e Sara Gama.

