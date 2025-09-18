Popular tags:
Popular tags:
Popular tags:
News immediate,
non mediate!
Categoria news:
TV - RADIO - WEB - PRESS

TG 2 * “TG2 POST” – 18/09 (21.00) : «GUERRA A GAZA E IN UCRAINA, GLI SVILUPPI NEI CONFLITTI INTERNAZIONALI» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
20.24 - giovedì 18 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///
Appuntamento questa sera alle 21.00 con “Tg2 Post”, l’approfondimento quotidiano del Tg2 condotto da Monica Giandotti.

Nella puntata gli sviluppi della guerra a Gaza e in Ucraina.

Ospiti: Giulio Tremonti, Fratelli d’Italia; Vincenzo Amendola, PD; Alessandra Ferraro, Direttrice Rai Isoradio; Stefano Menichini giornalista e scrittore.

*

RAI * VEDI PROGRAMMI TV IN DIRETTA VIDEO / STREAMING (CLICCA QUI)

*

RAI * RIVEDI PROGRAMMI TV ON DEMAND / STREAMING (CLICCA QUI)

Categoria news:
TV - RADIO - WEB - PRESS

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.