TG 2 * “TG2 POST” – 18/09 (21.00) : «GUERRA A GAZA E IN UCRAINA, GLI SVILUPPI NEI CONFLITTI INTERNAZIONALI» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

20.24 - giovedì 18 settembre 2025
(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///
Appuntamento questa sera alle 21.00 con “Tg2 Post”, l’approfondimento quotidiano del Tg2 condotto da Monica Giandotti.
Nella puntata gli sviluppi della guerra a Gaza e in Ucraina.
Ospiti: Giulio Tremonti, Fratelli d’Italia; Vincenzo Amendola, PD; Alessandra Ferraro, Direttrice Rai Isoradio; Stefano Menichini giornalista e scrittore.
*
RAI * VEDI PROGRAMMI TV IN DIRETTA VIDEO / STREAMING (CLICCA QUI)
*
RAI * RIVEDI PROGRAMMI TV ON DEMAND / STREAMING (CLICCA QUI)
Categoria news:TV - RADIO - WEB - PRESS