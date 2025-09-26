SKY * “X FACTOR 2025“: «NASCE LA NUOVA GIURIA CON ACHILLE LAURO – FRANCESCO GABBANI – JAKE LA FURIA – PAOLA IEZZI»

11.53 - venerdì 26 settembre 2025

Nasce oggi la nuova giuria di X Factor 2025: Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi sono i quattro giudici dell’edizione attesa per settembre su Sky e in streaming su NOW. Già annunciata la conferma di Giorgia in conduzione.

L’annuncio ufficiale della giuria in un video diffuso oggi sui social di X Factor.

Per Francesco Gabbani è un esordio assoluto in un talent show: cantautore, polistrumentista e artista multiplatino, in carriera ha pubblicato sei album in studio collezionando 13 dischi di platino e 4 dischi d’oro. Al Festival di Sanremo ha vinto in due occasioni: nel 2016 nella categoria Nuove Proposte con “Amen” (con cui si è aggiudicato anche il Premio della Critica Mia Martini nella sua sezione e il Premio Sergio Bardotti per il miglior testo, oltre al disco di platino) e l’anno successivo tra i Big con “Occidentali’s Karma” (sei dischi di platino, un singolo con cui ha battuto ogni tipo di record di visualizzazioni e streaming e che per settimane è rimasto in vetta alla classifica di airplay radiofonico), ed è stato il primo artista nella storia del Festival a vincere per due anni consecutivi prima tra le Nuove Proposte e poi tra i Big; nel 2020, poi, è arrivato secondo con “Viceversa” (3 dischi di platino). Con i suoi brani supera le 700 milioni di visualizzazioni su YouTube, ha scritto canzoni per grandi artisti, tra i quali Mina, Celentano e Ornella Vanoni e colonne sonore originali. Ha inoltre condotto in tv, in prima serata, due edizioni di “Ci vuole un fiore”.

Nel febbraio 2025, dopo la nuova partecipazione al Festival di Sanremo con “Viva la vita”, ha pubblicato “Dalla tua parte”, sesto album in studio entrato direttamente al primo posto della classifica top 20 Cd, Vinili e Musicassette e al secondo posto della classifica degli album più venduti in Italia (classifica Top of The Music FIMI/GfK). È attualmente in tour, in autunno lo attendono diverse date live, tra cui quella del 1° ottobre all’Arena di Verona.

Si completa così, quando manca sempre meno all’inizio delle registrazioni delle Audizioni, il cast di questa stagione dello show Sky Original prodotto da Fremantle.

Esce dal quartetto Manuel Agnelli, uno dei giudici col più alto numero di edizioni all’attivo, che l’anno scorso ha portato alla vittoria uno dei suoi artisti, la giovanissima Mimì.

Antonella d’Errico, Executive Vice President Content Sky Italia: «La macchina di X Factor è pronta a ripartire, con alle spalle una stagione appassionante, conclusasi con lo spettacolo meraviglioso della finale in Piazza del Plebiscito a Napoli. E oggi con grande entusiasmo diamo il benvenuto a Francesco Gabbani, due volte trionfatore a Sanremo, che ha firmato successi amati dal grande pubblico oltre ad essere uno stimato autore per importanti artisti, tra cui Mina, Celentano e Ornella Vanoni. Sono certa che Francesco, insieme a Lauro, Jake e Paola saprà accogliere, far crescere e valorizzare il talento dei tanti giovani artisti che anche quest’anno porteranno la loro musica e i loro sogni sul palco di X Factor. Un grande in bocca al lupo quindi ai nostri giudici e a Giorgia per questa nuova edizione. E un ringraziamento sincero a Manuel Agnelli, che con la sua straordinaria competenza e originalità ha contribuito negli anni a rendere unico X Factor».

Marco Tombolini, CEO Fremantle: «La squadra di X Factor lavora tutto l’anno ma è in questo periodo – con la partenza delle Audizioni – che la partita entra nel vivo: comincia ora la ricerca dei talenti in tutta Italia. Un viaggio che, attraverso il racconto di una generazione e delle tendenze musicali, rinnova ogni anno un format storico. A questa avventura partecipa, quest’anno, un nuovo giudice, Francesco Gabbani che – sono sicuro – saprà arricchire con la sua competenza musicale un tavolo già di altissimo livello grazie a Paola, Lauro e Jake. A Francesco un caloroso benvenuto a X Factor. Al suo predecessore Manuel Agnelli, che ha lasciato un segno indelebile nella storia del programma, un sincero grazie e un grande arrivederci».

La conduttrice Giorgia e l’inedito tavolo dei giudici di X Factor 2025 formato da Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi, saranno impegnati tra pochi giorni nelle prime Audizioni, le cui registrazioni inizieranno la prossima settimana all’Allianz Cloud di Milano. Tutte le informazioni per partecipare come pubblico sono sul sito ufficiale xfactor.sky.it.