SKY.TV – “ 4 RISTORANTI “ * « L’8 GENNAIO LA SFIDA PER CERCARE IL MIGLIOR RISTORANTE NEL PARCO NAZIONALE DELLE CINQUE TERRE »

11.55 - sabato 7 gennaio 2023

Diciotto chilometri di pura meraviglia naturale, un posto davvero da sogno meta ogni anno di migliaia di turisti provenienti da tutto il mondo: sono le Cinque Terre la stupenda location della nuova sfida di Alessandro Borghese 4 Ristoranti, arbitrata da Chef Alessandro Borghese, in arrivo domenica 8 gennaio su Sky e in streaming su NOW. La sfida alla ricerca del miglior ristorante nel Parco Nazionale delle Cinque Terre avviene in un luogo magico in cui le montagne dell’Appennino portano direttamente nel Mar Ligure.

Il Parco Nazionale, istituito nel 1999, è il più piccolo d’Italia ma anche il più suggestivo, comprende cinque borghi inerpicati sui costoni rocciosi, anticamente case di contadini e pescatori, ricchi di storia, arte e natura: Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza e Monterosso, che negli ultimi anni sono diventati meta privilegiata per il turismo.

In un luogo che convoglia al suo interno natura e storia ma anche tradizione e forti ondate turistiche, tantissimi sono i ristoratori che cercano di trovare la chiave per diventare unici e catturare i propri clienti. Piatti forti della tradizione locale sono acciughe e pesto, ingredienti onnipresenti in tutte le Cinque Terre. In gara in questo episodio – atteso in prima assoluta per domenica 8 gennaio in prima serata su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go – ci sono “Da Luca” di Luca, “Rio Bistrot” di Manuel, “Da Ely” di Eliana e “Il Casello” di Francesco.

Le regole alla base di Alessandro Borghese 4 Ristoranti restano le solite: quattro ristoratori con qualcosa in comune, ognuno desideroso di dimostrare di essere il migliore in una determinata categoria, sono in gara per ottenere l’agognato, amatissimo e inconfondibile “dieci” dello chef. Ogni ristoratore invita gli altri tre che, accompagnati da Borghese, commentano e votano con un punteggio da 0 a 10 location, menu, servizio, conto del ristorante che li ospita e la categoria Special, che cambia di puntata in puntata: tutti e quattro gli sfidanti, infatti, dovranno confrontarsi su uno stesso piatto, protagonista di quella puntata, così da rendere la gara tra loro sempre più diretta e intensa, senza esclusione di colpi. In questa puntata, la categoria special è l’ingrediente principe della cucina locale, l’acciuga: la più famosa è quella di Monterosso, ma in realtà ogni borgo ha la sua acciuga e ci tiene a difenderla.

Come da tradizione, anche questo pasto sarà preceduto dalla scrupolosa ispezione dello chef Borghese della cucina del ristorante. Tutto verrà osservato nei minimi dettagli, per un’analisi che proseguirà poi durante il pasto, concentrandosi sul personale di sala, messo alla prova su accoglienza, servizio al tavolo, descrizione del piatto e del vino. Solo alla fine si scoprirà il giudizio di chef Borghese, che con i suoi voti può confermare o ribaltare l’intera classifica.

In palio per il vincitore di puntata, l’ambitissimo titolo di miglior ristorante e un contributo economico da investire nella propria attività.

Il viaggio di Chef Borghese proseguirà in alcuni dei luoghi più affascinanti e caratteristici d’Italia come, tra gli altri, Napoli e Ortigia (Siracusa).

Tutti i ristoranti che partecipano al programma sono identificabili attraverso un “bollino” 4 RISTORANTI esposto all’esterno, una rete di locali testati da chi se ne intende: i ristoratori stessi.

I RISTORANTI IN GARA NELL’EPISODIO DEL PARCO NAZIONALE DELLE CINQUE TERRE

“Da Luca”: a due passi dal porticciolo di Vernazza, si trova il ristorante di proprietà, ovviamente, di Luca. La sua famiglia, di pescatori, è una delle più antiche del borgo, secondo lui abitano lì da «1000 anni». Oggi Luca ha messo temporaneamente da parte il mare perché preferisce camminare in montagna e curare il suo orto: coltiva svariate erbe aromatiche. Luca si occupa della sala ma non perde mai di vista la cucina. Propone piatti della tradizione ligure, dalle trofie al pesto alle acciughe ripiene, prediligendo un menù corto: «Serviamo moltissimi turisti che vanno e vengono – dice – e non vogliono perdere tempo a leggere menù infiniti!». Il ristorante “Da Luca” si trova nelle cantine di un antico palazzo direttamente collegato alla rocca di Vernazza, e dal suo dehors si può ammirare tutto il borgo: si trova al centro del porticciolo e, nonostante non sia troppo ricercato, regala una vista davvero suggestiva. L’interno in pietra è molto rustico e suggestivo ed è arricchito da un quadro che riproduce proprio il paesaggio del borgo.

“Rio Bistrot”, affacciato sulla baietta principale di Riomaggiore, è di proprietà di Manuel e altri due soci. Secondo lui il suo locale è stato un vero e proprio apripista nel panorama gastronomico delle Cinque Terre: «Abbiamo eliminato ogni “turisticata” dal menù – afferma – proponendo una cucina gourmet e ricercata». Nel menù quindi ci sono piatti come lasagnette alla curcuma con essenza di gambero o la tavolozza di crostacei al vapore che all’inizio. Manuel si occupa della sala e, nonostante i traguardi raggiunti, vuole sempre fare meglio e rimanere coi piedi per terra. È molto legato al suo personale che vive come una grande famiglia e che difende sempre a spada tratta. Innamorato delle Cinque Terre, non sente la competizione con i ristoratori degli altri paesi. “Rio Bistrot” si trova in un palazzo antico con una terrazza panoramica in pietra che sovrasta gli altri ristoranti, e un interno ricercato e gourmet con pochi coperti curatissimi e opere d’arte contemporanea alle pareti.

In un carruggio di Monterosso, la più popolosa delle Cinque Terre, si trova il ristorante “Da Ely” di Eliana, titolare e chef del locale da 25 anni: ha iniziato 18enne e non si è mai fermata, anche grazie a un carattere risoluto. Lavora con suo marito, che si occupa della sala, e propone una cucina tradizionale: i suoi piatti «sono l’essenza delle Cinque Terre»: spaghetti ai frutti di mare, pesto fatto in casa (con un ingrediente segreto che non vuole rivelare) e acciughe servite in svariati modi. Il ristorante “Da Ely” ha uno dehors stretto e lungo, mentre all’interno è ampio e spazioso; è ricavato da una ex stalla, con travi a vista e archi del 1600. L’atmosfera è rustica, con qualche tocco ricercato nella mise-en-place: i portatovaglioli in legno e le lampade, ad esempio, sono create direttamente da Eliana.

“Il Casello” di Francesco, sul lungomare di Monterosso, si trova in una ex stazione della ferrovia. Lui, chiamato da tutti “Bacco”, prima di fare il ristoratore ha girato il mondo e ora si divide tra il Texas, in cui vive la moglie americana con le figlie, e le Cinque Terre: per questo propone una cucina che si basa sulle ricette di famiglia, quelle della mamma e della zia, quasi esclusivamente di pesce e con grande attenzione ai prodotti regionali, senza troppe lavorazioni. Si divide tra la cucina e la sala, è un patito dell’organizzazione e si considera “anticonformista”: «Preferisco non far pagare un cliente piuttosto che farlo andare via insoddisfatto», dichiara. “Il Casello” è una costruzione del 1850, con un giardino interno vista-mare e un dehors panoramico direttamente a strapiombo sulle onde; il pavimento dell’ingresso è stato recuperato dalla vecchia chiesa del paese. L’interno è molto rustico, in perfetto stile osteria.

Il programma è stato realizzato nel pieno rispetto della sicurezza dei partecipanti e delle normative relative alle misure di contenimento del contagio da Virus Sars – Cov2 come da DPCM vigenti durante le registrazioni.

Sky Brand Solutions, dipartimento di Sky Media, insieme a Banijay Italia ha portato a bordo dei nuovi episodi di “Alessandro Borghese 4 Ristoranti” Generali Italia, RCH – registratori di cassa, Consorzio dell’Asti e del Moscato d’Asti Docg.

“Alessandro Borghese 4 Ristoranti” è una produzione originale Sky realizzata da Banijay Italia.

Scritto da Alessandro Borghese, Nicola Lorenzi e Marco Tangerini. La regia è di Gianni Monfredini.