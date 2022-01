SKY TG24 * “ L’OSPITE “: « ALESSANDRO DI BATTISTA OSPITE IN STUDIO NELL’APPROFONDIMENTO POLITICO CONDOTTO DA MASSIMO LEONI, DOMANI SABATO 8 GENNAIO »

15:39 - 7/01/2022

È Alessandro Di Battista il protagonista della prossima puntata de “L’Ospite”, l’appuntamento politico del sabato pomeriggio di Sky TG24 condotto da Massimo Leoni, in onda domani 8 gennaio alle 14.30. Il botta e risposta con lo scrittore e attivista politico, ex esponente del M5S, sarà l’occasione per parlare dell’attualità politica, dal futuro della legislatura e del Movimento 5 Stelle, di cui Di Battista è stato a lungo un componente di spicco, all’elezione del prossimo Presidente della Repubblica, ma anche per approfondire temi globali come il multilateralismo e le tensioni internazionali alle porte dell’Europa.

La cifra de “L’Ospite” è la schiettezza nel rapporto tra ospite e intervistatore ma anche con il pubblico. Prima del faccia a faccia Massimo Leoni, ascoltato dall’ospite, anticiperà agli spettatori riflessioni e opinioni sulla personalità intervistata e i principali quesiti sui quali chiederà delle risposte. Inoltre in ogni puntata l’ospite sceglierà, spiegando la decisione, un brano musicale che accompagnerà l’intervista. Le interviste de “L’Ospite” sono disponibili anche tra i podcast di Sky TG24, sul sito skytg24.it.