RTL 102.5 * POWER HITS ESTATE 2025: «LUNEDÌ 1 SETTEMBRE ALL’ARENA DI VERONA, BIGLIETTI DISPONIBILI SU TICKETONE»

Ritorna Power Hits Estate di RTL 102.5, l’evento musicale più atteso dell’estate italiana. Il 1° settembre 2025, l’Arena di Verona ospiterà il grande show della prima radiovisione d’Italia, che porterà sul palco tutte le canzoni che hanno dominato l’airplay radiofonico e in cui verrà decretato il power hit dell’estate 2025. Sul palco tutti gli artisti più amati e le canzoni più suonate dalla radio italiane durante la stagione estiva.

I biglietti per la nona edizione di Power Hits Estate sono già disponibili in prevendita su TicketOne.

Il 1° settembre 2025 verrà proclamato il power hit dell’estate 2025, ovvero la canzone vincitrice del premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2025, durante il grande show live della prima radiovisione d’Italia.

Per il nono anno consecutivo, sarà nuovamente l’Arena di Verona a ospitare l’evento Power Hits Estate di RTL 102.5. Con la sua storia e la sua incomparabile bellezza, l’Arena, che ha visto esibirsi i più grandi artisti del mondo, si conferma il luogo perfetto per il grande spettacolo della prima radiovisione italiana. Il Power Hits Estate rappresenta il culmine e la conclusione dell’estate italiana. Lo spettacolo, che riunisce le hit più popolari dell’estate e gli artisti di maggior successo, sarà l’occasione per salutare la stagione estiva con una serata ricca di musica, emozione e tanto divertimento.

