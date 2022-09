RTL 102.5 HIT RADIO * CONCERTO ROBBIE WILLIAMS: « AL VIA IL CONCORSO CHE REGALERÀ A TRE FORTUNATI ASCOLTATORI UN’ESPERIENZA UNICA, VOLARE A LONDRA (9/10) »

10.33 - lunedì 12 settembre 2022

VOLA A LONDRA CON RTL 102.5 AL CONCERTO DI ROBBIE WILLIAMS: PARTE IL CONCORSO CHE PREMIERÀ TRE FORTUNATI ASCOLTATORI.

In occasione dell’uscita mondiale del nuovo album della superstar Robbie Williams, “XXV”, RTL 102.5 regalerà a tre fortunati ascoltatori e ai loro accompagnatori un’esperienza unica: volare a Londra, il 9 ottobre, per assistere da protagonisti all’imperdibile concerto di Robbie Williams alla The O2 Arena.

Gli ascoltatori di RTL 102.5 saranno accompagnati da Cecilia Songini, che conduce “Password” con Nicoletta e Niccolò Giustini, e potranno vivere l’evento da protagonisti raccontando l’esperienza a tutto tondo e creando un vero e proprio reportage con attività social e dei collegamenti in diretta sulla prima radiovisione italiana.

Per partecipare basta acquistare il nuovo album di Robbie Williams sullo store digitale di Sony e seguire le istruzioni collegandosi a RTL 102.5 Play e cliccare sul “Special & Contest”.