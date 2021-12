RETE 4 – “ ZONA BIANCA “ * MERCOLEDÌ 29 DICEMBRE, TRA GLI OSPITI: « GIOVANNI TOTI – ANNA MARIA BERNINI – ANDREA ROMANO »

21:21 - 28/12/2021

Mercoledì 29 dicembre, nuovo appuntamento con “Zona Bianca”, il programma di attualità e approfondimento condotto da Giuseppe Brindisi in onda in prima serata su Retequattro. Una puntata che cade a due giorni da un Capodanno estremamente complicato dalla variante Omicron e dalla forsennata corsa ai tamponi da parte di molti cittadini che hanno preso d’assalto le farmacie.

Zona Bianca tornerà anche a parlare del caro bollette per capire a quanto ammontano gli aumenti per gli italiani e quali sono le soluzioni al vaglio del Governo per neutralizzare i rincari.

Tra gli ospiti Silvio Garattini, Matteo Bassetti, Giovanni Toti, Andrea Romano, Anna Maria Bernini, Vittorio Sgarbi.