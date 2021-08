RETE 4 – “ ZONA BIANCA “ * « MERCOLEDÌ 11 AGOSTO GIUSEPPE BRINDISI INTERVISTERÀ MATTEO SALVINI »

Domani, mercoledì 11 agosto, al centro di “Zona Bianca”, il programma di attualità e approfondimento realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4, in onda in prima serata su Retequattro, Giuseppe Brindisi intervista il leader della Lega Matteo Salvini sui temi del momento, dal green pass al reddito di cittadinanza, dalle nuove polemiche sullo Ius Soli dopo i successi olimpici, passando per l’immigrazione.

Inoltre, un focus sarà dedicato all’obbligo di vaccinazione, ai nuovi timori per l’introduzione di una tassa patrimoniale e allo scontro politico innescato ad Alessandria dopo l’iniziativa – bocciata – di intitolare una strada a Giorgio Almirante.

Tra gli ospiti di questa puntata: Piero Sansonetti, Pina Picierno, Maurizio Gasparri, Matteo Bassetti, Francesco Borgonovo, Guido Crosetto, Roberto Poletti e Alba Parietti.