RETE 4 – “ZONA BIANCA“ * «INTERVISTA AD ANTONIO TAJANI / LA MORTE DI SHARON VERZENI / IL CASO DEL DOTTOR FRANCO (28/8)»

15.21 - martedì 27 agosto 2024

Domani, mercoledì 28 agosto, nuovo appuntamento con “Zona Bianca”, il programma di approfondimento condotto, in prima serata su Retequattro, da Giuseppe Brindisi.

Interverrà il vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani per analizzare la crisi mediorientale, la guerra in Ucraina e le prospettive legate al voto statunitense. A seguire, l’omicidio di Sharon Verzeni, per cui – ad un mese dalla morte – non risulta esserci alcun indagato. Infine, l’inchiesta sul dottor Franco, con nuove prove riguardo il caso del chirurgo italo-rumeno. Il prossimo appuntamento con “Zona Bianca” è fissato per domenica 1° settembre.